Giulia de Lellis, nuove dichiarazioni su Andrea Damante: cosa ha detto l’nfluencer?

Dubbi, incertezze, momento di riflessione sono alcuni degli aspetti che hanno accompagnato durante le ultime settimane i fans fedeli di Giulia de Lellis e di Andrea Damante. I due tornati insieme prima del lockdown hanno scelto di trascorrere la quarantena nella casa di famiglia dell’influencer, hanno poi condiviso ogni momento del loro amore ritrovato fino a quando, improvvisamente, hanno capito d’aver bisogno di più tempo.

Damante in queste settimane ha cercato di non prendere mai una posizione chiara ed è stato sempre molto vago nei confronti della relazione con Giulia. La De Lellis invece ha rivelato d’aver trovato una nuova casa a Milano lasciando quella in cui viveva con l’ex tronsita e in queste ore in una storia Instagram ha spiegato che il rapporto con Damante pur essendo speciale evidentemente non è destinato ad andare oltre:

“Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita“. Le parole di Giulia confermano l’amore che l’ex corteggiatrice ha provato per Damante, parole d’affetto e di sostegno. La De Lellis impegnata a crescere professionalmente non ha nessun problema ad ammettere che per Andrea lei ci sarà sempre, è stato una parte fondamentale della sua crescita sentimentale e delle sua vita.

Giulia de Lellis: “Per Andrea Damante ci sarò sempre”

Sembra essere un addio definitivo quello di Giulia de Lellis e Andrea Damante, probabilmente i due tanto amati e seguiti come coppia non torneranno più insieme. Per il momento i due ex sono certi delle loro scelte anche se Giulia ammette con estrema spontaneità che Damante è parte della sua vita e che per lui ci sarà sempre: “Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia“.