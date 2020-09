Giulia de Lellis sorprende sui social: la foto senza filtri

Giulia de Lellis ha sorpreso i followers pubblicando uno scatto che decisamente coraggioso per le sue potenzialità, la popolare influencer è riuscita a superare l’esigenza di porre filtri è trucchi alle sue foto apparendo in uno scatto acqua e sapone.

Solo un mese fa Giulia aveva commentato il gesto eclatante di Aurora Ramazzotti di mostrarsi senza ritocchi, un atto che aveva messo in risalto quei messaggi body positivity di cui la società ma soprattutto i social hanno bisogno. La De Lellis è stata profondamente toccata dall’iniziativa della figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti tanto da auto-criticarsi affermando che lei non ne avrebbe avuto mai coraggio.

Oggi a distanza di poche settimane Giulia si è mostrata senza filtri, ha rivelato le sue imperfezioni esaltando la sua normalità, un gesto davvero inaspettato che ha posto la De Lellis sotto un’altra luce: “Nessun make up! Mi avete chiesto cosa intendo quando dico che la situazione pelle è una tragedia. Ecco, intendo questo. Senza filtri è una storia diversa, tutto!”

Giulia de Lellis ancora volta single e senza Andrea Damante

Mentre si rincorrono le voci su un presunto nuovo flirt di Andrea Damante che per altro ha negato d’essere fidanzato, Giulia de Lellis è single e pronta ad affrontare la stagione invernale oberata d’impegni. La De Lellis ha trovato una nuova casa a Milano dove si è trasferita lasciando l’appartamento che condivideva con Damante e per il momento non ha nessuna intenzione di trovare un nuovo fidanzato. Per ora i Damellis sono ancora separati e a quanto pare non sembrano destinati a tornare insieme.