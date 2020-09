Giulia de Lellis star (social) alla Mostra di Venezia

Professione influencer con profilo social da più di 5 milioni di followers Giulia de Lellis non poteva mancare sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Come molte altre influencer presenti a Lido solo per apparire e non perchè hanno un nesso logico con la ambita kermesse, Giulia de Lellis è riuscita ancora una volta ad emergere!

Arrivata a Venezia con un abito bianco tulle e voilà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto moltissimi apprezzamenti positivi ma anche alcune critiche. La De Lellis, la cui presenza si è ben percepita al Lido, sui social ha pubblicato anche alcuni scatti in cui sono evidenti alcune sue imperfezioni, soprattutto in viso. Solo qualche giorno fa l’influencer aveva infatti mostrato su una storia Instagram un viso senza trucco e filtri con tanto di acne, superando in tal modo un suo limite.

Anche negli scatti pubblicati sul suo profilo social preparati a Venezia Giulia non esita a mostrarsi con le sue imperfezioni dando un messaggio di #skinpositivity che può non essere condiviso e sostenuto. Nonostante alcune critiche per la sua ingombrante e inopportuna presenza a Venezia la De Lellis si è riscattata condividendo con i suoi followers un momento di semplicità che la rende decisamente più vera.

Giulia de Lellis a Venezia 2020 sola senza Andrea Damante

Giulia de Lellis è a Venezia con parte del suo staff ma senza Andrea Damante, come sappiamo i due si sono detti addio in modo definitivo e anche se c’è chi sospettava fosse tutto architettato a dovere si dovrà ricredere. L’influencer va avanti con i suoi impegni professionali, ha trovato un nuovo appartamento a Milano e sta provando a pensare a se stessa senza farsi condizionare dalla vicinanza di un uomo: riuscirà a bastarsi?