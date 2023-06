Giuntoli: a breve la rescissione contrattuale

Estromesso da tutte le trattative di mercato, Cristiano Giuntoli potrebbe presto annunciare la rescissione contrattuale dalla SSC Napoli.

Giuntoli: a breve l’annuncio ufficiale

Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli e artefice assieme alla squadra e alla società dell’impresa scudetto, potrebbe a breve annunciare la rescissione del contratto. Il dirigente azzurro, dopo aver annunciato la decisione di voler andare alla Juve, è stato estromesso dalle trattative di mercato che riguardano il Napoli.

Il presidente Aurelio de Laurentiis starebbe già provvedendo a sostituire questa figura che si è rivelata centrale nel corso della stagione che ha incoronato i partenopei. La radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, ha annunciato che nelle prossime ore la società azzurra potrebbe ufficializzare la rescissione contrattuale.

Un nuovo Marotta

Giuntoli si appresta dunque a diventare il nuovo Marotta dei bianconeri. Il dirigente azzurro al momento un contratto in scadenza a fine giugno del 2024. Nonostante ciò avrebbe espresso la volontà di andare via con mano di anticipo per approdare alla Juve.

Il presidente Aurelio de Laurentiis sarebbe contrario soprattutto a pagare qualcuno per star fermo. Per questo i due potrebbero giungere infine ad un accordo che permetta a entrambi di uscirne soddisfatti.