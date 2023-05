Napoli: grande festa al Maradona

Continua la festa per la vittoria del Napoli, che dopo la vittoria matematica dello scudetto batte la Fiorentina al Maradona.

Napoli: la festa scudetto continua al Maradona

La festa scudetto del Napoli continua sulle note di O’ Surdato ‘nnamurato. Prima, però, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis e la passerella della squadra. Poi il tecnico Luciano Spalletti, che ha parlato di Napoli come della “città dei miracoli”. Infine il gioco di luci e fuochi d’artificio sulle note di We are the Champions e un giro di campo per la squadra. Tra gli ospiti della festa i rapper Clementino e Geolier, il cantautore Edoardo Bennato e Liberato, che dedica un’esibizione piano e voce alla squadra. Le bandiere azzurre sventolano sugli spalti mentre gli azzurri giocano. È una festa che non si è mai fermata e che continua dal pareggio con l’Udinese.

La partita con la Fiorentina

Nonostante la vittoria matematica dello scudetto, il Napoli scende in campo con la mentalità di chi sta ancora inseguendo un trofeo. Le occasioni migliori arrivano su calcio di rigore. Osimhen calcia e sbaglia il primo, ma al ’73 ha una nuova occasione e segna il gol dell’1 a 0. È lui il capocannoniere della Serie A e il gol su rigore allunga il bottino di reti.