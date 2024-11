Gli autori e le autrici Feltrinelli a Bookcity Milano 2024

Dall’11 al 17 novembre a Milano torna Bookcity e sono molti gli autori e le autrici Feltrinelli (Feltrinelli Editore, Gramma e Feltrinelli Comics) che partecipano alla tredicesima edizione.

In occasione di Bookcity saranno in Italia due tra gli autori più iconici della casa editrice: Jonathan Coe e Daniel Pennac. Coe è in uscita infatti con “La prova della mia innocenza”, in libreria dal 5 novembre, mentre Daniel Pennac sarà protagonista dell’incontro di chiusura del festival al Teatro Franco Parenti, in cui racconterà al pubblico il suo nuovo romanzo “Il mio assassino”. Anche l’autrice tedesca Terézia Mora (Feltrinelli Gramma) sarà a Bookcity per conversare con Guia Soncini sul tema dell’amore tossico, argomento del suo libro in uscita a novembre “La metà della vita”.

- Advertisement -

In linea con il tema

– Guerra e pace – scelto quest’anno dalla manifestazione, Siegmund Ginzberg terrà due incontri per parlare del suo libro “Macellerie. Guerre atroci e paci ambigue”, in uscita il 5 novembre. Un incontro importante sempre sul tema vedrà protagonista Nello Scavo da ottobre in libreria con “Il salvatore di bambini. Una storia ucraina”, che racconta la vicenda del cosiddetto “Schindler ucraino”, Volodymyr Sahaidak.

Anche lo storico Paolo Colombo presenterà il suo romanzo appena pubblicato “Un sogno così” per parlare dell’Italia del dopoguerra.

Tra gli altri protagonisti ricordiamo Erri De Luca, che firma a quattro mani con la stilista e autrice Inès de la Fressange, il suo nuovo lavoro “L’età sperimentale”, sulle possibilità che regala la terza età e Claudio Bisio che intratterrà il pubblico raccontando il suo primo romanzo “Il talento degli scomparsi”.Lorenzo Marone torna al festival di Milano con un nuovo capitolo del suo personaggio più famoso, Cesare Annunziata, già protagonista del suo libro più amato “La tentazione di essere felici” e ora protagonista di “La vita a volte capita”, in libreria il 5 novembre.

- Advertisement -

Bookcity vedrà il ritorno anche di

Giuseppe Catozzella che con “Il fiore delle illusioni” ci narra un appassionante romanzo di formazione attraverso la storia del rapporto fra due cugini, fra due Italie. Di divario tra nord e sud del mondo parleranno anche Luca Casarini e Gianfranco Bettin, che presenteranno in anteprima “La cospirazione del bene” dedicato al lavoro di Mediterranea.

Walter Siti e David Bidussa terranno incontri sulle loro nuove uscite, rispettivamente “C’era una volta il corpo” e “Pensare stanca”.

Feltrinelli Comics sarà presente al festival con alcuni incontri importanti:

Sergio Gerasi, Antonio Crepax e Tito Faraci racconteranno al pubblico l’ultimo fumetto del personaggio più iconico di Guido Crepax “Valentina è vera”; Dario Bressanini sarà al Museo Scienza e Tecnologia per presentarci le nuove avventure del Dottor Newtron in occasione dell’uscita di “Il Club del dottor Newtron” ; Fumettibrutti invece dialogherà con Jonathan Bazzi su “Tutte le mie cose belle sono rifatte” da poco in libreria.

- Advertisement -

Per Feltrinelli Gramma ci saranno inoltre Linda Ferri in dialogo con Dario Voltolini e Marzio Mian che ci racconterà del suo reportage sulla Russia inoltrandosi nella storia, nell’arte e nella politica di questo controverso Paese.

A Bookcity verrà poi proclamato il vincitore della terza edizione del Premio Bianciardi. Luciana Bianciardi, Gabriella D’Ina, Giacomo Papi, Piero Colaprico, Gianluca Foglia dialogheranno con il vincitore del premio e gli autori del premio per gli inediti, coordinati da Marino Sinibaldi.

Qui tutti gli autori:





Alessandro Aresu, Lucia Annibali e Daniela Palumbo, David Bidussa, Claudio Bisio, Ginevra Bompiani e Sarantis Thanopulos, Dario Bressanini, Annarosa Buttarelli, Luca Casarini e Gianfranco Bettin, Giuseppe Catozzella, Jonathan Coe, Piero Colaprico, Paolo Colombo, Domenico Dara, Erri De Luca e Ines de la Fressange, Paolo Di Paolo, Dario Fabbri, Linda Ferri, Fumettibrutti, Lorenza Gentile, Sergio Gerasi, Siegmund Ginzberg, Lorenzo Marone, Marzio Mian, Alessandra Minello e Tommaso Nannicini, Terezia Mora, Paolo Morando e Massimo Pisa, Daniel Pennac, Massimo Polidoro, Piergiorgio Pulixi, Nello Scavo, Michele Serra, Marino Sinibaldi, Walter Siti e Lucia Todaro.

Programma

Martedì 12 novembre



15.00 Ex Monastero degli Olivetani, Sala del Bergognone. Lucia Todaro, “I Pomeriggi della Biblioteca: indizi per una saggezza quotidiana”

18.00 Corso Como 10. Annarosa Buttarelli, “Una rivoluzione dell’arte: autoritratto di Carla Lonzi”, con Bettineschi, Cristiana Collu e Claudia Durastanti.

18.30 Consolato generale Svizzero a Milano, Sala Melli. Roberto Francavilla, “Clarice Lispector: una scrittrice brasiliana in Svizzera”

Mercoledì 13 novembre



17.30 Libreria Vita e Pensiero. Paolo Colombo, “Una piccola grande storia del dopoguerra a Milano”, con Giuseppe Lupo

18.00 Como, Feltrinelli Librerie. Siegmund Ginzberg, “Macellerie. Guerre atroci e paci ambigue”, con Chiara Milani.

18.30 Archivio di Stato di Milano, Sala Conferenze. Paolo Morando e Massimo Pisa, “Anni di bombe e segreti”, con Stefano Leardi e Flavio Tranquillo.

Giovedì 14 novembre



18:00 Incontro ONLINE. Matteo Righetto, “Psicoanalisi e Montagna: Affinità elettive”, con Guido Benzoni

18.30 MaMì libri & birra. Piero Colaprico, “La Milano Nera di Piero Colaprico”

20.30 Como, Teatro Sociale. Nello Scavo, “Il salvatore di bambini. Una storia ucraina”

Venerdì 15 novembre



17.00 Libreria Egea. Alessandra Minello e Tommaso Nannicini, “Pensare e vivere la genitorialità: proposta per un nuovo paradigma sociale e culturale”, con letizia Mencarini e Clarissa Marchese.

17.00 Castello Sforzesco, Biblioteca d’Arte. Lorenza Gentile, “Le parole giuste fanno star bene le persone”, con Cristina Caboni e Christian Mascheroni. A cura di IEO Bookclub.

18.00 Como, Feltrinelli Librerie. Marzio Mian, “Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia”, con Chiara Milani.

Sabato 16 novembre



10.30 Castello, Sala Viscontea. Erri De Luca e Inès de la Fressange, “L’età sperimentale: tra immagini e parole”.

11.00 Piccolo Teatro Studio Melato. Claudio Bisio, “Claudio Bisio tra le righe”, con Federico Boccomo.

11.00 Centrale dell’Acqua, Museo d’impresa di MM. Massimo Polidoro e Riccardo La Bella.

12.30 Triennale Milano, Salone D’Onore. Piergiorgio Pulixi, “Piergiorgio Pulixi. Feltrinelli si tinge di Noir”, con Stefano Nazzi.

14.00 Teatro Franco Parenti, Sala Blu. Lucia Annibali e Daniela Palumbo, “Ho scelto di rinascere. Una storia di riscatto contro la violenza sulle donne”, con Jessica Chia.

15.00 Circolo Filologico Milanese, Sala Liberty. Dario Fabbri, “Capire il mondo: la geopolitica umana di Dario Fabbri”, con Luciano Tellaroli.

16.30 Castello Sforzesco, Sala Weil Weiss. Terezia Mora, “Quando l’amore (presunto) rende la vita un inferno “, con Guia Soncini.

16.30 Libreria Claudiana. Antonio Spadaro, “I Poeti e Dio”, con Davide Brullo e Nicola Crocetti (CROCETTI)

17.00 Triennale, LAB (Polo Narrativa). Domenico Dara, “Liberata, l’incanto della semplicità”, con Nicola H. Cosentino.

17.30 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Lettura. Alessandro Aresu, “AI e il futuro dell’umanità: geopolitica dei rischi globali”, con Mattia Salvia e Fjona Cakalli.

17.30 Castello Sforzesco, Sala Bertarelli. Sergio Gerasi, “Valentina è tornata!”, con Antonio Crepax e Tito Faraci.

18.30 Casa della Psicologia. Ginevra Bompiani, Sarantis Thanopulos, “L’affetto è una forma del pensiero?”.

19.00 Castello Sforzesco, Sala Viscontea. Michele Serra, “Anche i cani sognano”, con Alessandro Sanna.

Domenica 17 novembre



11.00 Triennale Milano, Agorà. Lorenzo Marone, “Quando la vita ti sorprende: il ritorno di Cesare Annunziata”, con Lorenza Gentile.

11.00 BASE Milano – Ground Hall. Fumettibrutti, “Tutte le mie cose belle sono rifatte – A tu per tu con Fumettibrutti”, Jonathan Bazzi.

11.00 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Lettura. Marino Sinibaldi, “Racconti da Sotto il vulcano“, con Massimo Cirri, autori e autrici presenti nell’antologia

12.30 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Polifunzionale. Jonathan Coe, “Jonathan Coe: tra politica e mistero”, con Matteo Persivale.

12.30 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Lettura. David Bidussa, “Dal Novecento a oggi: chi ha raccolto l’eredità degli intellettuali?”, con Benedetta Tobagi e Giacomo Papi

12.30 Castello Sforzesco, Weil Weiss. Paolo Di Paolo, “Rimembri ancora”, con Beppe Severgnini.

14.00 Premio Bianciardi, Castello, Sala della Balla. “Voglia il cielo che io sia Cattivo profeta”, con Luciana Bianciardi, Gabriella D’Ina, Giacomo Papi, Piero Colaprico, Gianluca Foglia e i vincitori del premio per gli inediti e del premio Bianciardi. Coordina Marino Sinibaldi.

14.00 Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Must Auditorium. Dario Bressanini, “Dario Bressanini: Uno scienziato tra i fumetti e la pasticceria”, con Boris Battaglia.

15.00 Auditorium Monterosa 91. Giuseppe Catozzella, “Non era quella la felicità, dimenticarsi?”, con Alessandra Tedesco.

16.00 Castello Sforzesco, Sala della Balla. Siegmund Ginzberg, “Catastrofi e rinascite”, con Eva Cantarella.

16.00 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Polifunzionale. Luca Casarini e Gianfranco Bettin, “La cospirazione del bene: speranza e resistenza nel Mediterraneo”.

16.30 Museo Poldi Pezzoli. Walter Siti, “Oltre il corpo: la sfida dell’umanità nell’era delle macchine”, con Alberto Casadei.

17.00 Triennale, LAB. Linda Ferri, “Nel magma dei ricordi famigliari”, con Dario Voltolini.

18.00 ISPI, Palazzo Clerici, Sala Corte. Marzio Mian, “Leggere la Russia. Storia, arte e politica di un paese che si allontana”, con Aldo Ferrari e Antonella Scott.

20:00 Teatro Franco Parenti. Daniel Pennac, “Evento di chiusura”, con Stefano Bartezzaghi.