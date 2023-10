Grande Fratello, Mirko Brunetti pronto ad entrare: segnalazioni sull’ex Greta

L’edizione in corso del Grande Fratello sta mantenendo un basso profilo, anche per questo che non decolla con gli ascolti. Il reality è iniziato da più d’un mese e nella casa di Cinecittà i giorni sono molto pacati e a tratti noiosi. Se non fosse per Beatrice Luzzi che ha animato con le sue polemiche e discussioni il reality non ci sarebbe nulla da raccontare. Inoltre la Luzzi si è avvicinata a Giuseppe dando al reality il suo primo flirt.

Per vivacizzare la situazione questa sera entrerà nella casa un nuovo concorrente. Un volto noto al pubblico reduce dall’esperienza di Temptation Island. Lui è Mirko Brunetti, ex di Perla e anche di Greta. Il giovane è uscito dal viaggio dei sentimenti non con la fidanzata ma con la tentatrice Greta. Dopo 5 anni insieme Perla e Mirko si sono lasciati, hanno capito che la loro storia non aveva un futuro.

Mirko ha cominciato a uscire con Greta e la storia sembrava anche seria tanto che i due parlavano d’amore e si sono fatti anche un tatuaggio uguale. Ora a distanza di qualche mese è certo che Mirko è di nuovo single: si è lasciato anche l’ex tentatrice e sarebbe pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello. Riuscirà Mirko a portare un pò di verve nella casa di Cinecittà? Signorini lo spera vivamente. Vista la popolarità di cui Brunetti gode sui social la sua presenza nel reality potrebbe dare uno sprint anche all’auditel.

Greta userà il Grande Fratello

L’ex tentatrice negli ultimi mesi è apparsa sui social in modo sporadico. Dopo la rottura con Mirko ha preferito non presenziare online più del dovuto. Ha tuttavia risposto ad alcuni fans rivelando che il distacco da Mirko è solo momentaneo, lei si sente ancora legata. Tali dichiarazioni fanno pensare che la Rossetti possa usare il reality per aumentare la sua visibilità.

Mirko entrerà nella casa da single? Il giovane rietino racconterà ai coinquilini il suo vissuto sentimentale? Per il momento non ci sono risposte ma la presenza al GF di Mirko ha già attivato gli utenti social.