Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu: “Tra me e Pago troppi punti sospesi”

L’attesa è finita! La prima puntata del Grande Fratello VIP 2020 ha tenuto incollati gli amanti del genere che da mesi aspettavano d’assistere a tutte le novità del programma. Alfonso Signorini ha condotto il reality a suo modo, e nonostante la professionalità dimostrata non ha convinto: ha gestito il programma in modo lento e poco coinvolgente, inoltre l’assenza di una prima donna si è sentita notevolmente e poco ha potuto la prosperosa Wanda Nara che insieme a Pupo ha tentato d’animare la serata. Gli inquilini hanno fatto la loro entrata in modo diverso, tutti personaggi alternativi fra loro ma decisamente educati e controllati hanno manifestato sin da subito la loro curiosità e incredulità verso il reality.

Ad interessare particolarmente l’entrata di Pago, il cantante ha voluto fortemente fare il Grande Fratello Vip per poter dare alla sua vita una svolta, dopo la delusione sentimentale ricevuta alla fine della sua partecipazione a Temptation Island Pago ha dovuto fare i conti con una fidanzata, Serena Enardu, non più innamorata di lui che ha trovato il coraggio di parlare solo in pubblico.

Serena ha preso consapevolezza di non amare più Pago dopo essersi visibilmente divertita a Temptation, e alla fine i due si sono lasciati non vedendo altra possibilità.

Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu al televoto

Serena Enardu ha chiesto al Grande Fratello Vip 2020 di potersi chiarire con Pago, da mesi i due non si parlano se non per motivi d’ordinaria amministrazione e fra loro sono rimaste in sospeso alcune cose, aspetti che secondo l’ex tronista devono essere chiariti per il bene d’entrambi.

Serena sostiene che Pago non potrà lasciarsi alle spalle la loro storia, ricominciare a vivere finchè non parlerà con lei: “Punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Dopo la bufera, non ero lucida. Oggi sono più lucida ma ho tanti punti in sospeso”.

Serena ha poi aggiunto: “E’ comprensibile, ha voglia di riniziare giustamente. Finché non si risolvono i problemi tra noi due non potrà mai ricominciare a vivere.” Intanto Serena è al televoto, l’ex tronista attende il parere degli italiani per poter entrare in casa, restarci almeno una settimana e questo solo per chiarirsi con l’ex.