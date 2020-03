Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: “Grazie ai ragazzi della casa”

Adriana Volpe è uscita prima del previsto dalla casa del Grande Fratello Vip a causa di un grave situazione famigliare, il suocero è defunto a causa del Coronavirus, un momento di lutto famigliare che la conduttrice sta vivendo con il marito e la figlia.

Adriana è stata uno dei volti che più si sono fatti notare durante questa edizione del reality, tra alti e bassi la conduttrice è sempre apparsa composta ma soprattutto sincera e questo il pubblico lo ha apprezzato. L’uscita improvvisa di Adriana ha lasciato interdetti i telespettatori ma anche gli altri inquilini, alcuni dei quali erano molto affezionati alla conduttrice uno tra questi Andrea Denver che ha accusato il colpo.

In queste ore Adriana Volpe ha scritto un messaggio ai suoi ex compagni d’avventura, un messaggio d’apprezzamento per quello che hanno vissuto insieme e che rievoca l’affetto e la condivisione nata fra persone inizialmente sconosciute ma che poi hanno saputo volersi bene.

Adriana Volpe: “Grazie ragazzi per aver condiviso un momento difficile”

Adriana Volpe desidera ringraziare i ragazzi del Grande Fratello Vip per averla sostenuta in un momento difficile, per lei è stato importante avere un sostegno in quei momenti. La conduttrice è certa d’aver conosciuto delle persone che le hanno dato molto affetto e anche se la vità si evolverà in maniera diversa per ognuno l’amore continuerà: “La vita può allontanarci, l’amore continuerà. GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri” .