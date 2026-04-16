Orientarsi al futuro: CISIA fotografa la preparazione di chi si iscrive all’Università

Si è svolta ieri, 15 aprile, la seconda edizione di Orientarsi al Futuro, la giornata in cui CISIA (consorzio che riunisce 63 università statali, cura lo sviluppo dei TOLC, i più diffusi test online per l’accesso universitario e realizza progetti di orientamento) presenta i dati relativi ai test di accesso all’università e le analisi sull’efficacia dell’orientamento.

Nella prima parte della giornata sotto la lente di ingrandimento sono stati i test del 2025, 324.000 prove di accesso che hanno messo in luce una serie di evidenze:

nel triennio i risultati sono mediamente in calo

dal 2024 al 2025 l’area di particolare criticità è quella della lingua italiana.

Il campanello d’allarme è, nello specifico, sulle prove di comprensione del testo, che rispetto ai risultati dell’anno precedente segnano un passo indietro nei punteggi complessivi. Il fenomeno è presente, in maniera più o meno uniforme, in tutti i TOLC, i test di accesso che servono alle università per valutare i livelli di conoscenza delle singole materie. Lo scenario mostra un trend di calo diffuso su tutti i punteggi di tutte le discipline tranne quelli dei TOLC per i corsi di ingegneria, psicologia e biologia.

A interrogarsi sul fenomeno, ampiamente illustrato da Giorgio Filippi, responsabile divulgazione del consorzio CISIA, un parterre composto da Marilena Maniaci (ANVUR), Valentina Cataldi (MUR), Paolo Vincenzo Pedone (CUN), Lorenzo Bassi (CNSU), Francesca Carbone (MIM), Giorgio Calcagnini (CRUI), Roberta Cella e Giovanni Betta (CISIA). Moderato dal giornalista Eugenio Bruno (Il Sole 24 Ore), il dibattito è stato chiuso da Laura Ramaciotti (presidente CRUI) e ha fornito spunti di analisi e linee di riflessione sul futuro dell’istruzione, perché “La situazione va gestita ed è necessario fare scelte strategiche sul futuro dell’istruzione universitaria” (Giovanni Betta).

Altro tema rilevante della giornata è stato quello dell’orientamento, tema su cui CISIA opera da anni con iniziative a tappeto in tutta Italia. A parlarne Piero Salatino (commissione scientifica Orientazione) e Maria del Mar Huerta Moran (responsabile orientamento CISIA), che hanno descritto con precisione i risultati del sondaggio “Orientarsi dopo la scuola”. A rispondere oltre 3.500 studenti da tutto il Paese, che hanno tracciato un identikit del momento in cui si sceglie l’università, di chi influenza la scelta e di quali attività siano percepite come maggiormente efficaci per decidere. Dal sondaggio emergono alcuni temi rilevanti:

si conferma, rispetto allo scorso anno, il ruolo di familiari o amici come influencer, il 76,7% afferma di aver ascoltato i loro consigli per scegliere; meno rilevante il ruolo dei docenti nella dinamica decisionale, anche se chi insegna materie scientifiche ha avuto un ruolo più significativo rispetto a chi insegna discipline umanistiche

anche i motivi per cui si sceglie rimangono gli stessi, vale a dire amore per le materie e la speranza di poter trovare il lavoro dei sogni

gli open day delle università colgono nel segno, raccordano desideri e bisogni con l’offerta didattica e permettono di scegliere con consapevolezza

fra coloro che già frequentano un corso di laurea la soddisfazione per la scelta è diffusa

l’aspetto più ostico dell’università è la burocrazia.

C’è poi un dato che risulta particolarmente interessante: chi afferma di aver maturato la scelta anche grazie al test di ingresso, che si può fare già al penultimo anno di scuola e che sempre più viene usato come tool di orientamento, si dichiara soddisfatto del proprio corso di laurea. Il TOLC, quindi, può realmente essere un valido strumento per fare la scelta di studio più adatta, quella che si addice alle caratteristiche di ognuno e che porta maggior gratificazione.

L’evidenza complessiva è, quindi, abbastanza chiara e mostra come ragazzi e ragazze abbiano bisogno di capire sé stessi, capire come funziona l’università, comprendere gli sviluppi e i contorni degli scenari futuri per poter fare scelte che si dimostrino più solide e centrate.

Foto: Mario Teli, courtesy of CISIA

GLI ENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA TAVOLA ROTONDA

CISIA

Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso

CRUI: Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

ANVUR

Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

MUR

Ministero dell’Università e della Ricerca

CNSU

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

MIM

Ministero dell’Istruzione e del Merito

CUN

Consiglio Universitario Nazionale

CRUI

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

IL CONSORZIO CISIA

CISIA è un acronimo che indica il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso.

Attivo dal 2010, il consorzio è espressione di 63 università statali, si occupa di curare i test di accesso ai corsi di laurea e di realizzare progetti di orientamento. Ha sede a Pisa e conta su un organico di oltre 60 professionisti che vengono da tutta Italia e dal resto del mondo.

Affonda le radici nell’esperienza del Centro Interuniversitario per l’Accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura che nel 2005 realizzò i primi test di accesso per i corsi di ingegneria e architettura.

CISIA: un ente di interesse pubblico

CISIA, da statuto, cura “attività e ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore”, considerati come “servizi di interesse generale”. Il consorzio non ha fine di lucro e si pone quale “strumento organizzativo comune” per gli atenei consorziati.

I numeri

Realizza circa 400.000 prove di accesso e circa 900.000 test di esercitazione all’anno.

I test di ingresso

CISIA ha creato il TOLC (Test OnLine CISIA) che ha visto la sua prima realizzazione nel 2012, con l’avvio dei TOLC-I, usati dai corsi di ingegneria. Attualmente il consorzio cura dieci TOLC, un test a supporto dei corsi di architettura, il test di italiano come seconda lingua e un nuovo test per i corsi in lingua inglese, il CEnT, partito in via sperimentale quest’anno.

L’orientamento

Sul fronte dell’orientamento, CISIA ha sviluppato il progetto Orientazione in partnership con il PLS (Piano Lauree Scientifiche) e i POT (Piani Orientamento e Tutorato). Fra le attività in questo settore, numerosi incontri con le scuole in giro per il Paese e la partecipazione alle fiere dedicate alla scelta universitaria. Diversi anche gli strumenti messi a disposizione di scuole e studenti, come i MOOC (corsi online di livello universitario), le Prove di Posizionamento (test che hanno la struttura dei TOLC e che sono basati sui quesiti ufficiali CISIA. Questi test presentano soluzioni, commenti e un’area riservata per rivedere le risposte e confrontare il risultato con quelli di altre persone che hanno fatto la stessa prova). Ci sono poi le storie di chi ha già ottenuto la laurea e oggi lavora.

Per le università CISIA realizza 3 tipologie di servizi: