Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa in lacrime consolata da Paolo Ciavarro

Fernanda Lessa attuale inquilina del Grande Fratello Vip scoppia in lacrime e viene consolata da Paolo Ciavarro che si accorge del disagio

Nella casa del Grande Fratello Vip si alternano momenti di euforia, allegria e convivialità a momenti di rabbia e tristezza. Gli inquilini, soprattutto quelli che sono all’interno della dimora di Cinecittà sin dall’inizio cominciano accusare la pressione dell’isolamento e la mancanza dei propri cari diventa davvero insopportabile.

Vittima di un momento di sconforto è stata Fernanda Lessa che dopo aver sentito le note di una canzone a lei cara è scoppiata in lacrime, ha lasciato la sala ed è andata a rifugiarsi in giardino dove però è stata raggiunta da Paolo Ciavarro che si è accorto del disagio dell’ex modella.

Paolo Ciavarro non può lasciare sola Fernanda Lessa, sa quanto è dura stare nella casa per una donna che fuori ha una famiglia, dei figli e un marito che l’adora e che l’ha aiutata ad uscire da uno o più situazione difficili e spera che questa esperienza sia per lei una momento di rinascita professionale.

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: “Piangi, è bello anche questo”

La spontaneità di Paolo Ciavarro conquista anche Fernanda Lessa che approfitta della spalla del giovane per sfogarsi. Paolo invita la modella a piangere anche questo fa parte di lei e la rende vera e sincera: “E‘bello anche questo, butta fuori tutto, pensa che bello l’amore che provi e che provano loro per te, vedrai che ti guardano e sono orgogliosi di te”.

Fernanda trova in Paolo l’amico perfetto e riconosce che le sue parole sono perfette per quel suo momento: ” “Hai ragione, sono peggio le lacrime di dolore” .