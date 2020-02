Grande Fratello Vip, il fidanzato di Clizia Incorvaia: “Ho visto il bacio, ma…”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembrano aver superato l’imbarazzo della convivenza e delle telecamere, l’alchimia fra loro è scattata da subito ma i due ragazzi hanno esitato prima di lasciarsi andare: dopo il bacio avvenuto in modo spontaneo ci sono stati momenti d’intimità e d’effusioni per nulla scontati.

Clizia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single, solo in un momento successivo ha rivelato a Paolo e ad alcuni suoi coinquilini d’aver una persona fuori con cui è uscita per poco tempo, una persona che ha appena cominciato a conoscere e con cui non è legata ufficialmente.

Raggiunto dal sito Bollicine Vip l’uomo misterioso la cui identità è Tiberio Carcani ha rivelato di non sentirsi tradito dal comportamento di Clizia, sono usciti solo qualche volta e poi lei è entrata nella casa, la loro è una storia in stallo, non hanno mai parlato di fidanzamento: “In realtà non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco.”

Grande Fratello Vip, Tiberio Carcani: “Non ho nulla da recriminare a Clizia…”

Tiberio Carcani ha poi rivelato che comprende il perchè il suo nome è uscito fuori, anche se avrebbe preferito una maggiore tutela della sua privacy. L’uomo non ha niente da recriminare a Clizia, sta vivendo un’esperienza particolare e deve godersi ogni aspetto, poi quando uscirà parleranno e si chiariranno. Infine Tiberio ha commentato il bacio di Clizia e Paolo:”

Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle.E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi…“