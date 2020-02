Grande Fratello Vip, Serena Enardu e le dichiarazioni shock

Continua ad attirare l’attenzione su di se Serena Enardu e forse proprio a questo mirava quando ha accettato, nonostante il pubblico fosse contrario, d’entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista ha voluto partecipare al reality solo per riconquistare l’ex fidanzato Pago, lasciato alla fine di Temptation Island dopo che si era dedicata alla conoscenza del tentatore Alessandro Graziani, oggi corteggiatore di Uomini e Donne.

In queste ore Serena, dopo essere stata messa sotto accusa da Pago che ha saputo dei like che la fidanzata ha messo all’ex tentatore prima d’entrare nella casa, si è lasciata andare a delle frasi shock. Potrebbe addirittura essere causa di un’immediata eliminazione vista anche la reazione del pubblico che acclama da giorni la sua uscita.

Serena Enardu: ” Le persone dovrebbero incendiarsi, incendiarle, quelle che vengono qui…”

La frase incriminata è stata detta a Clizia Incorvaia e potrebbe fare riferimento al fratello di Pago entrato nella casa la scorsa settimana. Pedro in quell’occasione riferì al cantante l’atteggiamento non sincero di Serena, è decisamente maleducata e al limite del civile. Serena durante una conversazione con Clizia ha pronunciato queste parole forti ” Le persone dovrebbero incendiarsi, incendiarle, quelle che vengono qui… “

Il video di Serena Enardu e delle frasi choc

Una dichiarazione fuori luogo, non d’esempio e che soprattutto non andrebbe detta in un programma televisivo seguito e d’esempio come il Grande Fratello Vip: il popolo web si aspetta ovviamente dei provvedimenti dalla produzione, anche se sicuramente non arriveranno vista la tanta attenzione di pubblico che la Enardu riesce a provocare.