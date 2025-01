Gremese celebra i 50 anni dei film cult di Scola e Brooks con due saggi monografici

Gremese omaggia due cult del cinema con le pubblicazioni C’eravamo tanto amati di Ettore Scola e Frankenstein Junior di Mel Brooks.

I volumi, scritti rispettivamente da Paolo Speranza e Giampiero Frasca, fanno parte della collana “I migliori film della nostra vita” e celebrano il mezzo secolo di vita dei due film

La collana “I migliori film della nostra vita”,

diretta da Enrico Giacovelli e pubblicata dalla casa editrice Gremese, si arricchisce con due nuove monografie dedicate a due capolavori della commedia che hanno segnato la storia del cinema.

Il primo volume, firmato da Paolo Speranza, celebra C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, in occasione del 50° anniversario del film. L’opera analizza con passione e dettaglio la genesi, la realizzazione e l’impatto di questa pietra miliare della commedia all’italiana, intrecciando scene memorabili, testimonianze e oltre 300 immagini. Un viaggio che attraversa trent’anni di storia italiana, raccontando amicizia, amore e ideali con un cast leggendario e una colonna sonora indimenticabile.

Il secondo volume, curato da Giampiero Frasca, omaggia Frankenstein Junior, il capolavoro di Mel Brooks e Gene Wilder, anch’esso giunto al suo 50° anniversario. La monografia esplora i segreti del successo di questa parodia del cinema horror, divenuta un fenomeno culturale globale, e offre uno sguardo unico dietro le quinte, arricchito da oltre 200 immagini. Un classico in bianco e nero che continua a far ridere e riflettere, mantenendo intatta la sua magia generazione dopo generazione.

Entrambi i volumi sono ora disponibili nelle librerie e nei principali store online, pronti a far rivivere le emozioni di due film intramontabili.

PAOLO SPERANZA

dirige la rivista «Cinemasud» e la collana editoriale Quaderni di Cinemasud, oltre a collaborare con «Cinecritica», «la Repubblica» e diverse riviste europee. Per le edizioni Gremese ha pubblicato Dante e il cinema, Il Vangelo secondo Matteo (con Marika Iannuzziello) e Riso amaro.

GIAMPIERO FRASCA

scrive di cinema. Ha pubblicato, tra gli altri, Road Movie (2001), il Manuale dei generi cinematografici (2002), C’era una volta il western (2007), Il cinema va a scuola (2011), Storia e storie del cinema americano (2013), La suspense (2015) e 24 fotogrammi per una storia del cinema essenziale ma esaustiva (2021). Ha un blog, “(dis)Sequenze”.

I MIGLIORI FILM DELLA NOSTRA VITA

La collana, diretta dallo scrittore e studioso Enrico Giacovelli e lanciata da Gremese nel 2017, ha oggi all’attivo oltre trenta pubblicazioni. Nata con l’intento di analizzare in ogni particolare i capolavori del cinema internazionale che fanno parte della cineteca ideale di ogni spettatore, offre una serie di testi che si propongono di essere specialistici nei contenuti ma divulgativi nella forma, adatti allo studio come alla lettura, e anche soltanto ad essere sfogliati come album di ricordi cinematografici.

La struttura di ogni saggio comprende in linea di massima una scheda tecnica, una introduzione storico-critica, il racconto particolareggiato del film con l’analisi accurata di ogni scena, una panoramica sull’accoglienza del film stesso nel corso degli anni e un’appendice con dichiarazioni dei protagonisti e giudizi critici. I volumi sono stampati in carta plastificata con un ricco apparato di fotografie (a colori per i film a colori), in un formato leggero che rende agevole la lettura: opere funzionali alla visione integrata del film, preziose tanto per gli studenti e gli studiosi di cinema quanto per i semplici appassionati della settima arte.