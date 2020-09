Hai il diabete, ecco gli esami e prestazioni esenti da ticket sanitario

Diabete: quali sono gli esami e le prestazioni esenti da ticket a cui il malato può far riferimento in modo gratuito

Il diabete è sicuramente una delle patologie croniche più diffuse, ne è affetta una gran parte della popolazione e non solo quella che rientra nella fascia della terza età. Sintomatologia, ma anche cure possono essere diversi per ogni singolo individuo che oltre alla terapia personalizzata dovrà seguire delle regole standard comuni a tutti.

Una sana alimentazione come una corretta attività fisica e la cura giusta consentono a chi è affetto da diabete di seguire una vita normale, di condividere la quotidianità in modo quasi asintomatico. Le prestazioni così come gran parte delle medicine per curare la malattia nella sua forma cronica sono sostenute dal sistema sanitario che offre non solo un ticket apposito ma anche, se richiesto nel 2020, un bonus di circa 500 euro che può essere concesso a chi è affetto da diabete d’almeno 12 mesi.

Oltre al bonus alcuni esami e prestazioni legate a questa patologia sono esenti da ticket sanitario, rientrano nelle specifiche accertata dall’Asl di competenza il diabete melito e le ipogligemie. Il soggetto certificato avrà diritto gratuitamente al:

glucometro, strumento che misura la glicemia in modo autonomo,

relative penne per somministrare l’insulina

Sono previsti anche la concessione dei farmaci gratuiti e la periodica visita diabetologica di controllo.

Diabete: visite, medicine e strumenti per misurare la glicemia gratuiti

Oltre agli strumenti sopra citati essenziali per la vitalità del diabetico quest’ultimo ha diritto anche al Day hospital o al Day service un controllo più generale a cui il malato può sottoporsi ogni 6 mesi. Annessi indirettamente anche una serie d’altri esami la cui richiesta deve essere connessa alla patologia: l’ecografia all’addome, l’ecodoppler dei tronchi sovraaortici, l’elettromiografia semplice.

Correlati anche gli studi del campo visivo, angiografia o angioscopia oculare, la tonografia, test per il glaucoma e cardiovascolari. Tutti esami necessari per valutare come il Diabete in qualsiasi forma sia presente influisca sul benessere generale del malato.