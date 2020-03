I calciatori di serie A positivi al coronavirus

Il coronavirus è un problema serio che riguarda tutto il mondo, in particolare l’Italia. Non ha risparmiato nemmeno il mondo dello sport, in particolare quello del calcio.

Proprio oggi è stato dichiarato positivo al coronavirus Daniele Rugani, difensore bianconero. La notizia è stata resa nota dal club di serie A, ma al momento il calciatore sarebbe asintomatico. In via preventiva, sono stati messi in quarantena non solo i suoi compagni di squadra ma anche l’inter, dato che l’ultima partita disputata da Rugani è stata proprio contro i neroazzurri domenica scorsa, anche se interamente in panchina. Inoltre, dopo il suo goal, Dybala, è corso ad abbracciare tutti i suo compagni in panchina ed anche, appunto, Rugani.

Sta bene anche Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. Il calciatore si è sottoposto al tampone poiché aveva alcune linee di febbre. Anche in questo caso la società sportiva sta attivando tutte le misure previste dalla normativa in vigore, che impone isolamento preventivo. L’ultima squadra ad aver affrontato la Samp è il Verona, che ha già sospeso tutte le attività. Anche i tifosi del Napoli, legati ancora al calciatore, hanno inondato i social con messaggi d’affetto e di auguri di pronta guarigione.

Campionato sospeso fino al 3 aprile

Conte nel frattempo, dando lo stop a tutte le attività sportive fino al 3 aprile, ha sospeso anche il campionato. Si attende ora un DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità per ratificare la decisione presa. La spagna, inoltre, ha bloccato i voli da e per l’italia, pertanto anche il match tra Napoli e Barcellona potrebbe non disputarsi.