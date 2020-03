I vip uniti vs il Coronavirus: #iorestoacasa conquista i social

L’emergenza Coronavirus non lascia indifferenti i vip che vista la gravità della situazione gestita dai vertici governativi con l’emanazione di decreti che contemplano misure restrittive finalizzati a tutelare la salute, hanno deciso di sensibilizzare i followers con messaggi diretti a persuadere a seguire le indicazioni date: Fiorello, ma anche Renato Zero, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi e molti altri hanno cercato di spiegare che è necessario rimanere a casa e limitare gli spostamenti il più possibile, in breve l’#iorestoacasa è diventata molto popolare sui social e non solo.

Alessia Marcuzzi si è detta molto preoccupata per la situazione, non ha nascosto d’essere in pensiero per il figlio grande che studia a Londra anche se è consapevole che in Inghilterra la situazione è sotto controllo. La conduttrice ha poi suggerito una serie d’attività da fare a casa, consigliando vivamente di non muoversi dalle proprie abitazioni se non per reale necessità:

“Io restero’ a casa con la mia famiglia, con molta apprensione per mio figlio che e’ a Londra a studiare, ma che in questo momento sembra essere piu’ al sicuro. Ma e’ davvero la cosa piu’ saggia che possiamo fare adesso. Ne approfittero’ per leggere, lavorare con il computer, guardare dei film, studiare con mia figlia, magari giocare a burraco, sicuramente mettere a posto i miei cassetti, cucinare la mia pasta con le zucchine e raccontarsi fiabe alla sera.

Tiziano Ferro canta sui social e invita i fans a restare a casa

Anche Tiziano Ferro si è dichiarato preoccupato per la situazione creatasi in seguito all’emergenza Coronavirus, il cantante come tanti altri suoi colleghi ha invitato tutti i fans a rimanere a casa, non uscire è determinante per limitare il contagio, il tutto per evitare ovviamente il potenziale sovraffollamento degli ospedali che sono giù al limite del collasso:

“#iorestoacasa. Ascoltiamo le direttive.

So che non è facile ma la situazione adesso è drammatica in ogni parte del mondo.

Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete – per scelta o ahimè per forza.”