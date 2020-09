Ignazio Moser single? Lo conferma la modella Caterina Bernal!

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sembrano aver superato tutti gli ostacoli per far tornare il sereno nel loro rapporto, in molti sono certi del loro riavvicinamento ma in queste ore spuntano alcuni retroscena sul loro momentaneo addio.

A rivelare alcune verità nascoste dal bel Moser la modella d’origini argentine ma d’adozione spagnola Caterina Bernal ritenuta una delle tante distrazioni estive dell’ex gieffino, distrazioni che avrebbero accentuato la gelosia della sorella di Belen Rodriguez. Secondo quanto riferito dalla Bernal, che quest’estate avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna, Ignazio si sarebbe presentato a lei durante una serata al Phi Beach come single e libero da ogni impegno.

Caterina ha raccontato che avrebbero parlato un pò, per poi avvicinarsi durante un ballo e poi si sarebbero scambiati i contatti. Dopo avrebbero continuato la conoscenza su Instagram e Ignazio le avrebbe promesso di passare a Madrid dopo un lavoro a Lisbona. Poi i contatti si sarebbe interrotti improvvisamente: “Mi ha raccontato che era single. Non mi ha più contattata ma ho capito che si è sentito in colpa“.

Caterina Bernal: “Nessun bacio con Ignazio Moser, perchè io non ho voluto”

A quanto pare Caterina è stata contattata indirettamente grazie ad un’amica in comune anche da Cecilia Rodriguez che ha voluto sapere da lei cosa c’è stato con Ignazio. La modella ha riferito solo la verità, quello che è realmente successo e che Moser si è presentato come single. Poi la Bernal ha confermato che con l’ex gieffino non è successo niente, neanche un bacio ma solo perchè lei non ha voluto: “Diciamo no… perché in quel momento non ho voluto io”.