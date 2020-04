Leggere libri online per passare il tempo in casa, 38.000 ebook gratuiti

Come passare la quarantena nel migliore dei modi se non con la lettura di libri gratis? Come fare? Seguite i nostri consigli e non ve ne pentirete!

Se musica e videogiochi non fossero sufficienti per passare la quarantena con il cervello occupato da qualcosa, la migliore alternativa è leggere libri gratis durante l’isolamento. Molti editori hanno inviato feedback positivi al ministero dell’innovazione digitale e tecnologica, proponendo promozioni speciali su Solidarietà Digitale, oppure una vasta selezione di ebook da poter leggere durante la quarantena senza pagare nulla. Sicuramente, un’offerta succosa è quella da parte di Mondadori.

La casa editrice offre una vasta selezione di ebook gratuiti, tutti rigorosamente in lingua italiana. Sono in tutto 38.000 e includono i più svariati generi quali gialli, fantascienza, narrativa e fumetti. Per poter scaricare il libro che più vi aggrada, non dovrete fare altro che accedere al sito Kobo Books: questo sarà aggiunto ai libri legati all’account e disponibile immediatamente per il download. Se volete leggere i libri scaricati Kobo, dovrete necessariamente possedere un lettore Kobo, oppure l’app ufficiale per tablet e smartphone android e IOS.

Quarantena, l’offerta da parte di Nero Press

La casa editrice Nero Press offre 18 libri digitali da scaricare direttamente dal portale della casa editrice. Basta cliccare su una copertina per scaricare un libro in formato ePub. Per leggere gli ePub avrete bisogno dell’opportuna applicazione per smartphone, pc e tablet. Fra le più popolari per Android, ci sono Google Play Libri e eBoox, mentre su IOS l’applicazione di Libri di Apple può andar bene. I proprietari di un lettore Kobo possono invece leggere i file ePub importandoli nella libreria. Gli ePub non sono, invece, supportati dai Kindle.

Ebook gratis a go go

Diversi portali offrono la possibilità di scaricare liberamente un ebook. Prendiamo, ad esempio, il sito di Bookrepublic. Il portale in questione ha reso disponibile un codice sconto (ioleggoacasa) da inserire durante la fase di completamento dell’ordine, per azzerare il costo di un ebook scelto dentro una ben determinata selezione. La promozione è valida fino al 5 aprile 2020. Segnaliamo, inoltre, l’iniziativa del sito Gli scrittori della porta accanto, valida fino al prossimo 3 aprile. Il portale offre in maniera gratuita gli ebook editi da StreetLib, mentre quelli di PubMe possono essere acquistati su Bookrepublic, Mondadori Store e LaFeltrinelli a 0,99 euro. All’iniziativa ha aderito anche Bertoni Editore. Sul portale web è possibile caricare un ebook gratis, scegliendo tra i più svariati generi: saggistica, narrativa e libri per i più piccini. Un’offerta analoga è proposta da Gallucci che permette di scegliere un libro gratuito da una selezione pensata per i bambini. Ogni giorno, Las Vegas Edizioni propone un ebook gratis. Per averlo, l’utente deve selezionarlo ed inserirlo nel carrello virtuale. Il prezzo sarà pari a zero euro.

Prime Reading: curiosità

Nel nostro articolo abbiamo deciso anche di segnalare Prime Reading. Di cosa stiamo parlando? È parte dell’abbonamento Amazon Prime, che gli abbonati utilizzano per avere spedizioni più veloci. Oltre a Prime Video, Amazon Prime offre la possibilità agli utenti di scaricare diverse opere spazianti tra i più svariati generi, quali: fumetti, narrativa e saggistica. Questo significa che tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono tranquillamente beneficiarne. Gli ebook possono essere letti tramite un dispositivo Kindle (ereader o tablet) o l’applicazione Kindle su smartphone. Prime Reader non deve essere confusa con Kindle Unlimited che, dopo un periodo di prova gratis, dovrà essere pagato mensilmente per continuare ad utilizzarlo. Il catalogo completo di Prime Reading è disponibile sul sito ufficiale. Ogni utente ha diritto a prendere in prestito fino a 10 ebook alla volta. Dopo di ciò, dovrà “restituirli” se vorrà leggerne un altro.

Leggi anche: Cosa fare in casa durante la quarantena? Le migliori idee per tutti

Le letture più consigliate: qualche classico magari?

In questo periodo di quarantena, per i lettori dall’animo più “classico” consigliamo la lettura di grandi icone della letteratura italiana e mondiale. In primis, per chi ama le love story e le ambientazioni seicentesche, consigliamo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. La storia vede i giovani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella ostacolati nel loro matrimonio dal perfido Don Rodrigo, che vuole rapire e possedere la ragazza per un scommessa fatta con suo cugino, il conte Attilio. Il perfido signorotto cercherà di impedire con ogni mezzo le nozze tra i due fidanzati, dando via ad una serie di peripezie che vedranno le strade di Renzo e Lucia separarsi (il primo a Milano e la seconda a Monza). Ma la Provvidenza, elemento fondamentale del pensiero manzoniano, farà il suo gioco nel romanzo.

Se siete amanti dell’horror, vi consigliamo

Un caposaldo quale Dracula di Bram Stoker. La storia si apre con il giovane e brillante avvocato inglese, Jonathan Harker, che inizia un viaggio da Londra fino alla Transilvania, per concludere un affare con un misterioso quanto eccentrico conte locale, Dracula. Il ragazzo, che intanto ha lasciato nella sua città natale la bella fidanzata Mina Murray, non sa di essere destinato ad una discesa negli inferi, rappresentata dalla natura ferina e diabolica del conte, in realtà un vampiro, e dal suo antico castello dimora di altre leggiadre vampire (le amanti del mostro) che metteranno alla prova la psiche del giovane Harker e la sua stessa vita!

Chi è amante dell’oriente, la prima opera da consigliare che ci viene in mente

Viaggio ad occidente dello scrittore cinese Wu Cheng En. La storia fantastica (ironia della religione e della società dei tempi in cui visse l’autore) ha come protagonista Son Goku, il re delle scimmie. Lo scimmiotto, nato dall’unione tra il cielo e la terra, un giorno decide di sfidare il regno dei cieli, scontrandosi con le più potenti divinità del paradiso, tra cui l’imperatore di Giada. Solo l’intervento del Budda fermerà la folle invasione di Goku, il quale sarà rispedito dall’illuminato sulla Terra, imprigionato in un monte. Sarà in seguito liberato dal monaco Sanzo, il quale in cambio, farà di Goku il suo discepolo e servitore. Il re delle scimmie sarà quindi costretto ad accompagnare il bonzo nel suo viaggio verso l’India per riportare in Cina alcuni scritti sacri del buddismo. Al viaggio si uniranno anche il demone acquatico Sha Gojo e il maialino trasformista Cho Hakkai.

Per chi ama il sommo poeta, non possiamo fare altro che suggerire

La Divina Commedia di Dante Alighieri. Trovatosi in una selva oscura (che altri non è che l’oscurità dell’anima del poeta) Dante inizierà un viaggio per i tre mondi ultraterreni: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il poeta fiorentino sarà accompagnato per i primi due regni dall’anima di Publio Virgilio Marone, grande poeta di età augustea autore dell’Eneide, e nel Paradiso da Beatrice, la donna amata da Dante, identificata con Beatrice Portinari, figlia di Folco e moglie del banchiere Simone dei Bardi.

Se amate i fumetti, consigliamo

L’opera coreana dell’autore Slave in Utero: Tower of God. La storia ha per protagonista un ragazzo di nome Baam 25esimo. Il nostro eroe intraprenderà una lunga scalata all’interno della Torre, un imponente edificio, di cui ogni piano ha la stessa larghezza del continente americano. In un primo momento, Baam viaggerà per ritrovare l’amica perduta Rachel. Una volta scoperte le intenzione ostili della ragazza nei suoi confronti, il protagonista continuerà la scalata per i vari piani della colossale struttura con l’obiettivo di conoscere le sue origini e combattere l’impero di Zahard. Nel suo viaggio, Baam sarà accompagnato dai fedeli amici e compagni Koon, Rak, Androssi e tanti altri che incontrerà nel corso delle sue peripezie. Tower of God è disponibile gratuitamente in formato Webtoon in molteplici lingue, tra cui anche l’italiano.