Il fattaccio di Ponte Milvio: il nuovo noir di Mariano Cigliano

L’Airone Editrice arriva in libreria con un avvincente noir, intriso di corruzione, ambiguità, aspettative e sorprese. A scriverlo e a circoscriverlo in un quartiere più che noto di Roma Nord, è un autore che dell’attività forense è un grande esperto, Mariano Cigliano, e che cala il suo personaggio principale proprio nei panni di un avvocato in lotta con i suoi fantasmi e le sue debolezze.

Il Fattaccio di Ponte Milvio, ora in libreria, narra di un misterioso omicidio innescato in un gioco di scatole cinesi che sconfessa le aspettative del lettore e lo avvince tenendolo col fiato sospeso fino alle ultime battute.

Professionista stimato e conosciuto nell’ambiente forense della capitale,

l’avvocato Manfredini non disdegna la frequentazione eccitante e segreta del mondo più corrotto e vizioso delle notti romane, che sollecita la sua irrisolta voglia di avventura e trasgressione. Una notte, il gioco morboso della sua doppia vita assume i contorni oscuri di un omicidio efferato nel quale l’avvocato Manfredini si ritrova coinvolto suo malgrado.

Una caduta rovinosa che sembra condannarlo senza appello, anche se nella sua mente intossicata dall’alcol e dalle droghe emergono solo ricordi confusi: un violento litigio con Eva nella casa di lei e poi nei pressi di Ponte Milvio, urla, strattonamenti, schegge di un bicchiere brandite come pugnali…

La morte di Eva spalanca le porte di un labirinto opprimente in cui, oltre a Manfredini, si muovono a passi circospetti anche gli altri personaggi di questa storia. E tra di loro, forse, c’è qualcuno disposto a offrire una via di scampo al presunto omicida. Ma in che modo e a quale prezzo?

Il Fattaccio di Ponte Milvio sarà presentato per la prima volta a Roma, presso la Libreria Feltrinelli di via Appia 427, venerdì 14 giugno alle ore 18:00. Con Mariano Cigliano saranno presenti a parlarne l’editore Gianni Gremese, il saggista Gianluigi Chiaserotti, le Prof.sse Claudia Sbordoni e Federica Macrí, l’Avv. Roberto Cigliano. L’incontro sarà moderato dalla giornalista RAI Noemi Giunta.

MARIANO CIGLIANO,

avvocato, partner di un noto studio romano, si divide tra la passione per il diritto e quella per la letteratura. Ha esordito nel 2005 con Rachele Blu (Robin), al quale nel 2016 è seguito Dolores (Gremese). Amante dell’arte orientale, è in viaggio spesso tra gli Stati Uniti e le Filippine, dove sono dislocate due delle principali sedi del suo studio legale e da dove proviene anche la moglie Jinky. È un appassionato bibliofilo.

Titolo: Il Fattaccio di Ponte Milvio

Autore: Mariano Cigliano

Editore: L’Airone editrice

Collana: Rossi & neri

Formato: Brossura

Pagine: 192

Prezzo: € 16,50

EAN: 9788864425566