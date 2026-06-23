Un’estate in edicola con Gigaciao

Dal 18 al 21 giugno, Gigaciao ha dato vita a un evento unico nel suo genere all’interno dell’Edicola Contemporanea Emporio a Roma, in via Ostiense tra la Garbatella e San Paolo. Il chiosco è stato completamente brandizzato dalla casa editrice e ha ospitato oltre 600 firmacopie con autori e autrici in un contesto rilassato e conviviale.

Siamo molto soddisfatti – interviene Davide “Dado” Caporali,

direttore editoriale di Gigaciao – un successo su tutti i fronti. Soprattutto siamo contenti per aver portato le persone in edicola, uno dei canali che più amiamo e che adesso più che mai vogliamo far riscoprire, anche in modi diversi, come punti di incontro con il pubblico.

Si sono radunate nei quattro giorni migliaia di persone di tutte le età per incontrare Sio, Fraffrog, Dado, Giacomo Bevilacqua, Barbascura X e ottenere – oltre all’ultimo fumetto preferito – un disegno, una firma, un saluto, una foto. Un grande evento che ha visto vendite trasversali su tutto il catalogo della casa editrice fino a toccare oltre 1000 copie vendute.

Vedere famiglie, bambini e bambine, radunati intorno a noi assorti nella lettura dei nostri fumetti, è per noi una vittoria assoluta – aggiunge Sio, direttore della rivista Scottecs Gigazine e co-fondatore di Gigaciao.

Con questo evento Gigaciao inaugura anche un periodo di fumetti pensati appositamente per l’uscita in edicola.

Presentato in occasione dei quattro giorni romani, è già uscita la scorsa settimana Evviva Che Ridere – Mariangiongiangela, una raccolta di strisce con protagonista l’iconico personaggio di Sio. Dal 1° luglio sarà disponibile il primo numero di Scottecs Grosso, un volume con storie di Sio tutte a colori. E per chi ama le parodie a fumetti ad agosto potrà trovare, sempre in edicola, Dragor Boh, scritto e disegnato da Dado e Sio.

Le edicole sono il luogo perfetto per esplorare, scovare, intrigarsi con letture di tutti i tipi ed è con tutte queste novità, oltre che con Scottecs Gigazine (in uscita ogni primo mercoledì del mese), che Gigaciao vuole accompagnare lettori e lettrici durante questa torrida estate!

Gigaciao è una casa editrice italiana fondata da Davide “Dado” Caporali, Simone “Sio” Albrigi, Francesca “Fraffrog” Presentini e Giacomo “Keison” Bevilacqua. Nata intorno al fumetto, alle idee e alla forza degli autori, sviluppa libri, personaggi, IP originali e prodotti legati al proprio universo creativo.