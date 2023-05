Il Manchester City asfalta il Real Madrid

Notte magica per il Manchester City, che in casa batte il Real Madrid 4-0 e vola in finale.

Il Manchester City e i suoi marziani

Nessuno avrebbe potuto prevedere un tale esito. Che il Manchester City avesse un organico composto da marziani, guidati da un altro marziano, lo si era visto ampiamente. Nel corso del primo tempo i padroni di casa dominano sotto il profilo del gioco. Gli spagnoli sono annichiliti, poche idee e poco spazio per metterle in pratica. 13 tiri nel corso del primo tempo verso la porta presidiata da Courtois. 100 i passaggi andati a buon fine del City contro i 10 del Real. Non c’era storia sin dall’inizio e alla fine i marziani hanno preso il volo.

L’Inter avrà una difficile missione

Se anche Haaland resta a secco, c’è comunque chi è in grado di sostituirlo. La doppietta di Bernardo Silva dimostra che il City non fa affidamento sul suo Robocop norvegese, ma su un collettivo in grado di mettere in scena geometrie celestiali. L’unica fiammata degna di nota del Madrid è la traversa di Kroos nel secondo tempo. Per il resto c’è solo il Manchester City, che ora affronterà l’Inter di Inzaghi in finale. Uno scontro fra titani, ma al momento il City è di un altro pianeta.