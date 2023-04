Il Milan annichilisce il Napoli al Meazza

Il Milan vince a San Siro la partita di andata dei quarti di finale di Champions League: 1 – 0 con gol di Bennacer.

Il Milan ipoteca la semifinale di Champions League

Il Napoli lascia San Siro con rimpianti e amarezze. Martedì affronterà il ritorno senza Anguissa, espulso, e Kim che era diffidato. A scandire la partita sono occasioni, ritmo e intensità agonistica. In avvio meglio il Napoli, ma poi il Milan ha preso ritmo e messo in difficoltà gli avversari. I 22 punti di distacco in campionato non si sono visti. Pioli l’aveva detto a più riprese: la Champions è un’altra cosa e le sue previsioni si sono rivelate ben riposte. Il Napoli parte bene e, anche senza Osimhen e Simeone, sembra poter avere la meglio. Si deve attendere il minuto 25’ per vedere i padroni di casa. Leao va via a Rrahmani, resistendo anche al ritorno di Anguissa, prima di far partire un sinistro che non si chiude a sufficienza e che si spegne alla sinistra di Meret.

Il Napoli esce nel finale

Al 39′ Diaz passa tra due centrocampisti azzurri e lancia un contropiede letale. La difesa del Napoli è sbilanciata. Bennacer riceve sulla sinistra e lascia partire il sinistro. Meter non è impeccabile e il Milan va in vantaggio. Al 29′ del secondo tempo Anguissa ci mette il corpo e frena con un fallo Theo Hernandez. Si prende il secondo giallo in 4 minuti ed esce tra il generale stupore. Pochi secondi dopo arriva anche il giallo per proteste a Kim, che era diffidato. In 10, il Napoli ci prova lo stesso e solo una parata di Maignan nega a Di Lorenzo il pari. Martedì prossimo al Maradona il ritorno. Il Napoli proverà a ribaltare il risultato.