Il mio Viaggio a Napoli. Pazzesco, quanto costa un caffè e un’orzata a Porto Cervo?

Il mio viaggio a Napoli è una pagina dedicata alla città partenopea, ed è stata protagonista di questo scontrino pazzesco. Come si legge dalla sua biografia parla di paesaggi, curiosità, costumi e non manca di fare recensioni e qualche critica.

I protagonisti dei video sono una coppia Giuseppe e Federica, tanti i video nel loro canale ma oggi hanno deciso di bere un caffè e un’orzata in un bar di Porto Cervo.

Porto Cervo e la ricerca di un bar

Il video parte dal porto e dalla famosa piazzetta centrale di Porto Cervo. Quanto costa un caffè in un posto così rinomato? Scelta fatta a caso, si siedono in un bar con all’aperto divanetti, cuscini e tavolino.

Il menù e il servizio

Dal menù vedono il costo di un gelato: 30 euro. Un’acqua naturale 15 euro, un’acqua minerale, 20 euro. E si vede un cameriera portare tantissime cose: biscotti, tramezzini, biscotti, cioccolatini,pomodorini, delizie locali e, alla fine, ciò che è stato veramente chiesto: un caffè e un’orzata. Hanno anche portato carote a listarelle, quelle che si utilizzano per il pinzimonio e il tutto non richiesto.

Il conto finale

Quanto costerà tutto ciò si chiede la coppia che nel frattempo assaggia qualcosa di quello che hanno portato. E si chiedono anche, tutti questi prodotti portati, sono inclusi nel prezzo?

Il conto arriva, quanto hanno speso?

50 euro per un caffè e un’orzata, rispettivamente 30 per il caffè e 20 euro per l’orzata. Quanto visto è il prezzo di un caffè e una bevanda fresca (un’orzata) a Porto Cervo dove si paga anche sopra i dieci euro una bottiglietta d’acqua naturale.