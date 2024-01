Il saggio sul regista Zack Snyder

Regista, sceneggiatore e produttore, Zack Snyder è tra le menti più creative del Cinema contemporaneo.



Autore di numerosi blockbusters, i suoi film spaziano tra morti viventi, supereroi e fantascienza. Si ricordano, tra gli altri, L’alba dei morti viventi, Batman vs Superman, 300.



Il suo percorso di vita, poco noto,

e il cammino professionale non sono sempre stati semplici. E i suoi lavori sono tra i più polarizzanti del nostro tempo.

Eppure, in appena un ventennio di carriera, Snyder è riuscito a progettare e creare il cosiddetto Snyderverse (“Universo Snyder”): una cattedrale cinematografica e narrativa dalla tripla navata, basata su cannibalismo horror, superpoteri eroici ed epica stellare.



Il saggio «Zack Snyder – Into the Snyderverse» di Filippo Rossi, passa in rassegna tutti i suoi film, dagli esordi sin ad oggi, tra appassionanti dietro le quinte e curiosità inedite. Pubblicato da Edizioni NPE, in libreria dal 26 gennaio.

Titolo: Zack Snyder – Into the Snyderverse

