Ilary Blasi furiosa vs il gossip che ha coinvolto la figlia: le parole della showgirl

Hanno fatto molto discutere le foto piazzate in copertina del magazine Gente della figlia appena tredicenne di Ilary Blasi e Francesco Totti. La scelta di mettere in evidenza il lato B di una giovane ragazza figlia di due vip non è stata da tutti accolta in modo positivo, anche alcuni addetti ai lavori e organi di stampa ne hanno preso le dovute distanze.

La reazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata immediata, i due genitori decisamente infastiditi dalla scelta del direttore di Gente Monica Mosca, hanno manifestato il loro disagio sui social condannando lo scatto e ritenendolo decisamente di cattivo gusto. Ilary ha pubblicato su una storia d’Instagram tutto il suo disappunto, mettendo ben in risalto la mancata sensibilità del magazine nei confronti di un’adolescente:

“Ringrazio per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti“. Parole quelle dell’ex conduttrice del Grande Fratello Vip condivise anche dall’ex capitano dell’As Roma che ha manifestato tutto il suo sostengo alla figlia e alla moglie per questa battaglia che merita decisamente più attenzione.

Ilary Blasi e Francesco Totti irritati per le foto pubblicate sulla figlia: “Un atto di mancata sensibilità”

Ilary Blasi nel commentare le pubblicazioni che hanno coinvolto la figlia ha posto l’accento su un problema reale quello della mercificazione del corpo dell’adolescenti. Su questo tipo di tema si è espresso nei mesi scorsi anche il Telefono Azzurro in prima linea sull’argomento: “Quando si parla di tutela dei minori è fondamentale che il mondo dell’informazione si schieri in prima linea: i principi della Carta di Treviso devono rappresentare un cardine in ogni scelta editoriale”