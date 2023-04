Ilary e Totti, prima decisione del tribunale: ecco chi ha avuto la meglio

Ilary Blasi ha vinto la sfida dell’Auditel con la sua Isola dei Famosi 2023. La conduttrice ha conquistato il pubblico curioso di rivederla al lavoro dopo il caos mediatico subito, legato alla separazione da Francesco Totti. La scorsa Estate la conduttrice e il Pupone hanno annunciato la fine del loro matrimonio con due note distinte e da quel momento sul loro conto si è detto molto di più di quanto era prevedibile.

E se Totti ha rilasciato qualche dichiarazioni Ilary ha preferito il silenzio stampa, ha solo pubblicato qualche post sui social decisamente criptico. Ora i due ex coniugi si stanno confrontando in tribunale per definire la suddivisione del patrimonio comune e l’affido dei figli: a quanto pare la battaglia si annuncia molto vivace. Totti e Ilary, nonostante i tentativi degli avvocati, non sono riusciti a trovare un accordo e hanno affidato al tribunale alcune decisioni.

In merito al presunto assegno famigliare che l’ex numero 10 dell’As Roma deve alla conduttrice e prole il giudice ha deciso a fare della richiesta d’Ilary Blasi. Il Messaggero ha infatti riferito che alla Blasi spettano 12.500 euro, la custodia dei figli e la casa all’Eur dove attualmente la conduttrice vive con Chanel, Cristian e Isabel. Sembra che Totti avesse chiesto di tornare in possesso della villa. Per ora la sentenza provvisoria è a sfavore dell’ex calciatore che potrà ovviamente impugnarla.

Francesco Totti, ecco quando potrà vedere i figli

Il giudice ha anche definito tempi e modi a cui Totti dovrà attenersi per vedere i figli. Se per Isabel dovrà rispettare i dicta della sentenza e prendere accordi con l’ex moglie, gli altri due ragazzi sono ormai adulti e potranno vedere il padre ogni volta lo desiderano. Totti dovrà anche sostenere parte delle spese scolastiche dei ragazzi.

Ilary in tv è apparsa raggiante e molto serena. Alla sua amica Silvia Toffanin ha chiesto di rispettare i suoi tempi manifestando il desiderio di non parlare della separazione. Poi al debutto del reality non ha mancato di fare qualche battuta velata sulla separazione: “Effettivamente molte cose sono cambiate. Un uomo che avevo al mio fianco non c’è più. Salutiamo Nicola Savino! Ma si sa uno se ne va c’è uno che arriva.”