Incidente Casal Palocco: domenica una fiaccolata per Manuel

Si svolgerà domenica 25 giugno alle ore 19 la fiaccolata di commemorazione per il piccolo Manuel, che a soli 5 anni ha perso la vita nell’incidente di Casal Palocco. “Comunicato importante: domenica 25 giugno ore 19 ci sarà la fiaccolata ufficiale organizzata dalla famiglia per il piccolo Manuel, partenza dall’asilo accanto alla Pim di via di Macchia Saponara. Dobbiamo portare il mondo, venite da tutta Roma rendo pubblico il post. Per favore condividete e partecipate, è molto importante”, si legge in un post del gruppo Facebook del comitato di quartiere Infernetto e dintorni.

Il terribile incidente verificatosi mercoledì 14 giugno in provincia di Roma, è avvenuto poco prima delle 15 in via Archelao. Il SUV Lamborghini e la Smart Forfour Smart si sono scontrati violentemente. L’auto più piccola, sulla quale si trovava la giovane vittima, è stata centrata sulla fiancata destra.

Un’iniziativa dei genitori sostenuta dal comitato di quartiere

La vettura si è accartocciata senza lasciare scampo al piccolo, mentre per la Lamborghini i danni sono stati minori, seppur gravi. L’incidente ha creato scalpore in quanto sulla seconda auto c’erano i Theborderline, gruppo di ventenni youtuber con più di 600.000 followers, che si dilettano a creare i “video più assurdi di YouTube Italia”.