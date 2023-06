Incidente Casal Palocco: una supertestimone fa luce sullo schianto

C’è una supertestimone sull’incidente di Casal Palocco a Roma. Si tratta una giovane di 20 anni che non è molto attiva sui social. Gaia Nota si trovava anch’essa a bordo della Lamborghini Urus che il 14 giugno scorso ha centrato la Smart lungo via di Macchia Saponara, mettendo fine alla giovane vita di Manuel, di 5 anni. Secondo quanto riferito, la giovane si sarebbe aggiunta alla macchina incriminata, in qualità di amica, solo un chilometro prima dell’impatto e su richiesta dello stesso Di Pietro.

Secondo quanto si legge sul “Corriere della Sera”, le forze dell’ordine faranno affidamento sulla sua memoria fotografica per assegnare precise responsabilità ai giovani protagonisti della sfida che avrebbe portato alla terribile tragedia. Si conta sulla sua testimonianza per capire dinamica, velocità e cause dell’incidente.

- Advertisement -

Gli inquirenti stanno analizzando le chat tra i quattro amici

Gli inquirenti, grazie alla sua confessione sperano di riuscire a fare luce su quanto accaduto a bordo del veicolo, come ad esempio se ci siano state interazioni tra chi stava girando il filmato e chi si trovava alla guida della vettura. Si stanno, inoltre, analizzando le chat tra i quattro amici insieme ai video pubblicati con altre sfide fatte in passato dal gruppo. Molti video dei The Borderline, sono stati rimossi dal web in segno di lutto per il bambino ucciso.