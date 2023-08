Incidente tra due auto, perde la vita un giovane a Ferentino

Nella tarda serata di ieri un terribile scontro tra una Fiat Grande Punto e un’Audi A3, è stato la causa della morte di un giovanissimo di appena 21 anni. Si chiamava Jacopo Datti ed era di Ferentino, comune italiano in provincia di Frosinone. L’incidente ha avuto luogo proprio nel paesino natale del ragazzo, in via Stazione nei pressi delle case popolari. Il ragazzo alla guida della sua Fiat Grande Punto è morto sul colpo e a niente sono valsi i tentativi di soccorso che hanno avuto subito luogo. La ragazza che era in macchina con lui è rimasta lievemente ferita, come il conducente dell’Audi A3.

Sul posto del tragico evento sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a portare i feriti all’ospedale più vicino. Oltre al personale medico sono intervenuti sul posto anche i carabinieri per riscostruire la dinamica del tragico incidente, ed i vigili del fuoco.

A richiamare l’attenzione dei cittadini della tranquilla cittadina è stata propria la presenza dei mezzi di soccorso. In pochi minuti la notizia dell’accaduto ha fatto il giro della città che adesso è dilaniata dal dolore. Nella zona Jacopo Datti era un ragazzo estremamente stimato.

Sulle pagine social del ragazzo, tantissimi i messaggi di dolore e di vicinanza alla famiglia che sta vivendo delle ore veramente terribili.