Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia mente? La verità di un naufrago

Cristina Scuccia è sicuramente tra i naufraghi dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi 2023 più popolare. L’ex suora ha riscosso l’attenzione del pubblico e ampi consensi e a quanto pare è quotata anche alla vittoria. Apparentemente spontanea e sincera, lontana dalle dinamiche dello spettacolo la scorsa settimana la naufraga ha rivelato d’aver conosciuto prima d’approdare in Honduras una persona, che ha definito speciale.

La rivelazione ha allertato i fans alla ricerca del presunto fidanzato. Le cose però non tornano perchè in queste ore Gian Maria Sainato, che si trova solo con Helena Prestes a Sant’Elena ha rivelato alla collega d’aver tentato nei giorni scorsi un approccio con l’ex suora: “Le ho detto: ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza e mi piace il tuo carattere. Lei mi ha risposto: anche tu, penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io non inizierei nessuna frequentazione”.

A quanto pare il limite della Scuccia non sarebbe un fidanzato, ma le telecamere. Il naufrago è convinto che fra loro possa nascere qualcosa: “Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì” Ha poi aggiunto: “Mi ha fatto capire che le piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi. Cristina mi ha detto queste cose di nascosto perché ha paura del giudizio delle persone da casa”.

Cristina Scuccia non ha detto la verità?

Il pubblico fatica a credere che Cristina Scuccia abbia mentito. Le parole di Gian Maria potrebbero essere state fraintese? Insomma l’ex suora non perde la sua credibilità ma sicuramente durante la prossima diretta Ilary Blasi metterà la giovane davanti alle dichiarazioni del collega.

La naufraga avrà la sua spiegazione e riuscirà a convincere i presenti e il pubblico delle sue buone intenzioni. In fondo non si è mai definita impegnata, ma solo molto vicina ad una persona che ha conosciuto poco prima d’intraprendere l’avventura del reality.