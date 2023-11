Italia Avventura: il calabrese alla riscoperta delle bellezze dell’Italia

Viaggiare è uno tra i desideri più annoverati da ogni essere umano che sia uomo o donna. Si comincia sin dall’ adolescenza a guardare non solo con la vista ma anche con la fantasia dinnanzi alle prime immagini del mondo che si tratti di un libro di geografia, del mappamondo del nonno o semplicemente curiosando online alla ricerca della mappa geografica del globo. Ma qualcuno ha pensato che il punto di partenza sia proprio la Calabria e le sue bellezze sino a girovagare nei vari sobborghi d’Italia con il marchio Italia Avventura.

“Il nostro programma, Travel Show, simboleggia un viaggio fra amiche che le porterà a visitare il luogo in toto, dalla tradizione alla cultura sino alle attività che contraddistinguono quel luogo. L’idea nasce nel 1995/1996 ma non mi ci soffermai più di tanto poiché ero preso da altri impegni. L’idea rimase una semplice idea sino al 2018 in cui grazie ad un incontro con una ragazza comprendemmo che incarnava la ragazza giusta per avviare il progetto di CALABRIA AVVENTURA. ” afferma Michele Di Stefano lanciando uno sguardo di complicità a Loredana Saturno che gli siede accanto.

L’origine dell’idea

“Si chiamava “Calabria Avventura” adesso si chiama “Italia Avventura”. L’idea è nata molti anni fa mentre guardavo il programma Overland ed immaginavo un giro di alcune ragazze per la Calabria per sponsorizzare la nostra Terra essendone innamorati. L’idea nasce con me ma poi prese forma grazie anche alla mia Loredana. Ai nostri sacrifici e all’unione delle nostre idee. Ho avuto inoltre il supporto e il sostegno di molte persone seppur la strada della comprensione è stata tortuosa per l’impressione che dava giustamente a chi guardava non conoscendo l’obiettivo del viaggio” spiega Michele.

Intervista

Si chiamano Michele Di Stefano e Loredana Saturno, compagni di vita e nell’evoluzione di un’idea che ha tutte le caratteristiche del Travel Show targato ITALIA AVVENTURA. Sono ideatori e produttori di tale immenso e singolare progetto. Insieme rappresentano l’idea e l’impegno che c’è dietro a ciascuna puntata densa di meraviglia per chi osserva tale show.

ITALIA AVVENTURA raccontata dagli ideatori

Dietro questo programma c’è sicuramente un gran numero di persone che lavorano per un risultato finale. L’avete raggiunto oppure sentite di dovervi perfezionare ogni volta che riguardate la tappa raggiunta?

Loredana risponde “Abbiamo raggiunto il risultato in parte. Nel rivedere le varie puntate ci si confronta e perché no si cerca di perfezionare quanto già confezionato per il pubblico. Magari sulla base della tempistica, l’inquadratura, insomma per ciò che riguarda i dettagli, le sfumature. Ma in definitiva il programma in sé ci piace così come si presenta per il racconto sulle ricchezze del territorio, sulla parte gastronomica nonché culturale” Noi da produttori e organizzatori prendiamo i contatti, scegliamo la location. Poi visitiamo i luoghi. Cerchiamo gli sponsor. Il luogo scelto dev’essere ricco di tradizioni e di cultura poiché questo suscita di gran lunga interesse. La scelta si rifà al nostro slogan TRADIZIONI E MISTERI, da una parte si racconta la tradizione di quel posto e dall’altra ci si concentra sulle leggende che vi ruotano intorno. Cerchiamo di portare avanti la ricchezza della storia non sempre decantata dei luoghi che rientrano nel nostro quotidiano ma che hanno conosciuto epoche millenarie che ci hanno preceduto. L’obiettivo in primis è quello di far conoscere la Calabria tanto da riservare sempre una sola puntata annuale su un comune calabrese all’interno di una lista di comuni di tutta la nazione tricolore.”

Michele aggiunge “Inizialmente avevamo difficoltà nella ricerca degli sponsor poiché avevamo solo l’idea da proporre ma nel tempo la conoscenza e la fiducia nel progetto ha allargato la conta degli sponsor e delle Amministrazioni Comunali pronti a sostenerci.“

LA SCELTA DELLE RAGAZZE ITALIA AVVENTURA

Le ragazze che sono divenute oramai protagoniste del programma sono state scelte sulla base di quale criterio?

“La ricerca iniziale si basava sull’entusiasmo di chi diveniva la protagonista del viaggio. Per lo più ragazze comuni provenienti da tutta Italia con un bell’impatto televisivo e con una dialettica notevole. Questa quinta edizione vede protagoniste ragazze provenienti dal mondo del teatro e del cinema che hanno una caratteristica comune , rendere il telespettatore partecipe. La scelta non si ferma a noi ma coinvolge anche il regista, tale Luigi Simone VENEZIANO, bravo documentarista che riesce a creare legami profondi.“

Ci fornite qualche dettaglio nonché curiosità su ITALIA AVVENTURA

Il format dura una trentina di minuti a puntata. Le nostre puntate sono visibili su diverse emittenti televisive regionali e nazionali. Per quanto concerne i mezzi di trasporto abbiamo a disposizione delle auto forniteci dal nostro sponsor ufficiale NOLEGGIARE.IT logate. Le divise brandizzate sono fornite quest’anno dal nostro partner CAPITANO abbigliamento. L’obiettivo ha fini turistici e quindi far conoscere il territorio anche per quanto concerne la parte commerciale. Noi ci occupiamo di turismo, incoming per l’esattezza. Presentiamo i luoghi per poi creare offerte turistiche ottenendo molteplici riscontri. Non abbiamo copioni, ed é tutto affidato alla bravura del regista, degli operatori e delle conduttrici. Noi portiamo l’Italia nel mondo.

Perché ITALIA AVVENTURA?

“Riceviamo l’invito di altre regioni e da Calabria Avventura si è evoluto in Italia Avventura.

Diamo un forte risalto al made in Italy con la conoscenza dei vari territori nel loro angolo delle tradizioni, della cultura e della parte enogastronomica.“

Michele e Loredana hanno saputo spiegare e raccontare il loro progetto e adesso non resta che lasciarsi trasportare dalle puntate nelle varie tappe oggetto di visita dove la professionalità e la curiosità sono i punti cardine che coinvolgono qualsiasi telespettatore.

Si ringraziano Michele Di Stefano e Loredana Saturno per la gentile concessione dell’intervista.