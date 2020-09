Jasmine Carrisi richiesta al padre: Al Bano accetterà?

Ormai ventenne Jasmine Carrisi figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha fatto una richiesta pubblica al padre, un appello che il noto cantante non può ignorare e che merita una risposta. Intervistata dal settimanale Di Più di cui ha conquistato anche la copertina Jasmine ha parlato del suo rapporto con i genitori, ma anche della sua passione per la musica evidentemente ereditata.

Jasmine non nega che essere figlia di Al Bano a volte l’ha fatta soffrire molto, è anche per questo che negli ultimi anni ha imparato a farsi scivolare addosso alcune cose, soprattutto quelle riferite ai suoi genitori molti spesso in prima pagina e protagonisti del gossip: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa. Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”.

Oggi Jasmine è più grande, ha appena debuttato nella musica con il primo singolo Ego prodotto da Poletti, storico produttore di Al Bano e si sta avvicinando ad un mondo che non è poi così sconosciuto per lei. La giovane Carrisi poi rivela d’avere un desiderio: vorrebbe cantare con il papà anche se fanno generi di musica diversi, condividere un palco con lui sarebbe un sogno!

Jasmine Carrisi: “Papà è anche molto geloso”

Jasmine Carrisi ha poi rivelato che Al Bano è anche molto geloso di lei, nonostante abbia vent’anni e sappia gestire le sue amicizie ancora la controlla e questo un pò la diverte: “Per girare il video della mia canzone mi ero messa una felpa larga, ma avevo la gonna corta. Papà mi fa: “Dove te ne vai in giro con quelle cosce di fuori?” Io mi sono mesa a ridere, lui pure”.