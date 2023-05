Jessica Malaj: la madre in sedia a rotelle al funerale della figlia

Oggi, 15 maggio a partire dalle 10.30 nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore a Foggia, si sono tenuti i funerali di Jessica la 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio. In mattinata la donna ha lasciato per qualche ora il reparto di chirurgia generale del Policlinico di Foggia per partecipare al lutto. I funerali si sono tenuti nella stessa chiesa dove il 13 maggio scorso si sono svolte le esequie del barista Massimo De Santis.

Si tratta della seconda vittima della furia omcida di Taulant Malaj. Secondo i sospetti del marito, infatti De Santis sarebbe stato l’amante della moglie. Taulant ha poi scatenato la sua ira contro la moglie e la figlia, ferendo la prima e uccidendo la seconda che tentava di difendere la madre. Fortunatamente ne è uscito illeso il figlio di 5 anni che ha assistito alla tragedia.

- Advertisement -

La salma di Jessica successivamente sarà trasferita in Albania

Tefta, durante la convalescenza in ospedale ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con De Santis, dichiarando invece che il marito in passato aveva abusato della giovane figlia. La salma della 16enne sarà tumulata per il momento nel cimitero di Torremaggiore, successivamente sarà trasferita in Albania.