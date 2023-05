Juve: patteggiamento raggiunto con la Procura

La Juve e la Procura federale hanno raggiunto un accordo per il patteggiamento sulla questione stipendi. Non si conoscono ancora i dettagli, ma la proposta verrà valutata dal Tribunale Federale Nazionale.

Juve: cosa concorderà con la Procura?

Se verrà accettato il patteggiamento, la Juve non potrà poi più ricorrere in alcun grado di giudizio. Dovesse arrivare conferma, la Juventus avrebbe la pena ridotta di un terzo ma non potrebbe ricorrere. La pena sarebbe quella concordata e non potrà essere più modificata. Ciò vuol dire che si potrebbe chiudere a breve, in maniera rapida, la seconda parte dei processi sportivi a carico dei bianconeri.

Non si sa ancora cosa concorderanno la società bianconera e la Procura, dato che il tutto dovrà essere presentato di fronte al Tribunale Federale Nazionale, ma la soluzione più accreditata potrebbe essere quella di una multa salata.

Gli scenari che si prospettano

Evitare un’ulteriore penalizzazione è lo scopo ultimo del patteggiamento. La Juve potrebbe qualificarsi ancora per le competizioni europee nonostante la penalizzazione. E a proposito di Europa, la società ha già concordato un Settlement Agreement con la Uefa, che prevede sanzioni nel caso in cui i bianconeri non dovessero rispettare i parametri pattuiti.