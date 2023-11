La Notte dei Premi a Scandale, altro grande successo!

La Notte dei Premi a Scandale. La Manifestazione socioculturale, che si è tenuta il 12 Novembre 2023 a Scandale nel Centro Polifunzionale, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

Una manifestazione voluta dall’Associazione culturale Candelnight con il Comune di Scandale e diversi partner

L’evento organizzato dall’associazione Candelnight – quando le fiamme diventano arte in collaborazione con il Comune di Scandale ed il supporto di diversi partner, come Il Maestro Orafo Michele Affidato, La Pro Loco di Scandale, Bar; New Billionaire di Giusy Lepori (di Rocca di Neto), Resort Villa Maria (di Belvedere Spinello), il Centro Estetico; La Vie en Roses di Raffaella Amato (di Rocca di Neto), la Gioielleria RR (di Rocca di Neto), la Cartolibreria Orsino, Stampe Marino, l’Ingegnere Marino, il Supermercato Punto È di Esposito, Hair Style Gianni, Pietro Cerelli e la Gioielleria di Renato Ritelli.



Conferiti Premi all’arte e cultura a diversi artisti calabresi

Durante la serata i premi all’arte e cultura del Maestro Orafo Michele Affidato sono stati conferiti a diversi artisti. Alla Scrittrice Marika Falotico, al Pittore Nicola Santoro e infine all’artista Mago Niko.

Si è tenuta altresì la presentazione del Libro; L’albero di Sambuco del Dott. Rocco De Rito e la Presentazione dell’associazione Cani Salvataggio di Crotone.

È stato proposto un ricco aperitivo dalla Pro Loco di Scandale in onore di San Martino, con la degustazione del Vino.

Un vero e proprio successo culturale

La manifestazione è stata un vero e proprio successo, ha dichiarato il presidente dell’associazione Culturale Candelnight – quando le fiamme diventano arte nella persona di Martino Carvelli nonché direttore artistico della serata, manifestazione che ha contribuito a far conoscere l’associazione a un pubblico sempre più vasto.