Quando si parla di Auschwitz, si parla della più triste pagina di storia. Ad Auschwitz transitarono fra le 1.100.000 e le 1.500.000 di persone, rimanendo vive 7.000 persone circa. Eppure qui, in questo campo di sterminio ci fu una storia d’amore. Un amore proibito, un amore nato per caso e destinato ad essere soffocato da ideologie umane della Germania Nazista. Siamo nel 1942.

E’ il 21 marzo. Al campo di sterminio si festeggia il compleanno di Franz Wunsch, un ufficiale delle SS che compiva vent’anni. Era stato assegnato a quel campo ed il suo odio antisemita era conosciuto da tutti. Aveva il compito di selezionare le persone al momento del loro arrivo in treno. Durante la festa, una giovane ebrea Helena Citranova viene scelta per intrattenere con la sua voce la serata. L’ufficiale la vede e accade l’inverosimile. Si innamora di lei. Helena è già condannata alla morte nelle camere a gas. Quando al termine della serata lei torna nel suo dormitorio sa già che il suo destino è segnato. Ma l’amore corre in suo aiuto. A Helena arriva un pacchetto di biscotti con un bigliettino: Mi sono innamorato di te.

L’amore ai tempi di Auschwitz: la storia dell’amore proibito di Helena e Franz

Helena odia i nazisti ed odia quell’uomo. Ma per salvarsi la vita finge di provare affetto per Franz. La relazione tra i due continua di nascosto. L’uomo salva la donna e sua sorella dalla camera a gas. Col passare del tempo, l’amore per la bella ebrea trasforma radicalmente l’ufficiale nazista che non è più accecato dall’odio verso gli ebrei. Passano gli anni ed Helena si innamora dell’uomo. Si innamorano l’uno dell’altra condividendo insieme per tre anni quel luogo di morte. Il 27 Gennaio 1945 l’Armata Rossa raggiunge il campo, Franz fugge via insieme agli altri soldati. Helena viene liberata, assieme ai pochi sopravvissuti, e torna a piedi in Slovacchia con la sorella, dove viene aggredita dai soldati dell’Armata Rossa che tentano di stuprarla.

L’amore ai tempi di Auschwitz: la storia dell’amore proibito di Helena e Franz

Helena e Franz si rincontreranno sedici anni dopo, il 25 agosto 1971 quando l’ufficiale tedesco viene arrestato a Vienna. Durante il processo viene chiamata a testimoniare Helena che depone in suo favore. Nonostante ciò, Franz viene condannato per diversi omicidi commessi al campo ma poi assolto. Quella fu l’ultima volta che Franz vide la bella ebrea. Helena andò a vivere in Israele, dove morì a 83 anni, nel 2005, mentre Franz morì il 23 Febbraio 2009, a 87 anni, in Germania.