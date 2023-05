Laura Pausini addolorata per l’alluvione: i genitori spalano il fango

L’alluvione che sta colpendo l’Emilia Romagna dai giorni scorsi ha creato ingenti danni e purtroppo15 vittime. Milioni le persone sfollate a causa degli allagamenti e tanta la gente che è stata soccorsa. L’allerta non è ancora finita, ma la conta dei danni è già iniziata e ricostruire non sarà facile. Ad essere colpita personalmente Laura Pausini, nata e cresciuta a Solarolo in provincia di Ravenna, dove vivono ancora i suoi genitori, la cantante si è mostrata addolorata sui social.

Laura ha prima pubblicato una serie di scatti che ritraggono la sua città sommersa dall’acqua, in uno appare anche la sua amica d’infanzia Elisa. L’artista ha poi sottolineato che anche la sua casa e la sede del fans club sono stati sommersi, per fortuna non c’era nessuno. Le parole di Laura toccano il cuore. La cantante ha invitato tutti a collaborare con le forze dell’ordine e a trovare la forza per ricostruire:

Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. La situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo…” Laura ha poi aggiunto: “Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana”. Attualmente l’artista non si trova a Solarolo, ma è pronta ad impegnarsi per aiutare la sua regione e tutti gli abitanti. Inoltre i genitori si trovano li e non può non essere preoccupata per la situazione.

Laura Pausini: “Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”

Laura Pausini ha poi mostrato, sempre sul suo seguitissimo account social, uno scatto che ritrae i genitori mentre spalano il fango dalla loro casa. La foto è commovente ed è accompagnata da una didascalia che mette in evidenza quanto Laura sia orgogliosa della sua famigliia:

“Mamma e Babbo. 75 +78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci Mai”. La cantante ha ricevuto la solidarietà dei tanti fans ed è pronta ad aiutare come può.