Laureus World Sports Awards: a Parigi gli Oscar dello sport. Ci sarà anche Messi?

Le stelle dello sport, presenti e passate, si riuniranno a Parigi l’8 maggio per i Laureus World Sports Awards, meglio conosciuti come gli Oscar dello sport.

Laureus World Sports Awards: chi ci sarà a Parigi?

Sfileranno a Parigi tantissimi sportivi, leggende che hanno impreziosito le rispettive discipline. Vedremo alcuni dei calciatori più celebrati al mondo, membri della Laureus Academy, tra cui Luis Figo e Carlos Puyol. Ci sarà anche l’ambasciatore Laureus Fabio Capello e i francesi Patrice Evra e Claude Makelele.

- Advertisement -

C’è da capire se ci sarà anche Lionel Messi, nominato come Sportsman of the Year. La sua Argentina, vincitrice del mondiale, è invece in lizza per ricevere il Team of the Year Award. Parigi sta per diventare il centro mondiale dello sport e i Laureus World Sports Awards sono il modo per ricordarlo al mondo.

L’impatto dei giochi olimpici

Parigi ospiterà i giochi olimpici estivi dal 26 luglio sino all’11 agosto. Sebastian Coe, membro della Laureus World Sports Academy e presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012, ha dichiarato che “l’incredibile impatto che i Giochi Olimpici hanno sulla città che li ospita si riversa sulla sfera sociale e dura a lungo dopo la consegna delle medaglie. A Londra, quel ciclo è iniziato davvero con i Laureus Awards”.