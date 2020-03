Le patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti con coronavirus

La mortalità in Italia a causa del Covid-19 si attesta intorno al 5,8 per cento. L’età media dei pazienti è di 79,4 anni. E’ stato stimato che su 1.016 pazienti deceduti e positivi al Covid-19 in le donne sono 289 e rappresentano il 28,5 per cento. Attualmente i casi accertati sono 21.157, i guariti sono 1.966.

I contagi, gli ultimi aggiornamenti

Ad oggi risultano due i pazienti deceduti sotto i 40 anni, si tratta di due trentanovenni come ha specificato il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa. I due deceduti sono un uomo di 39 anni con alle spalle altre patologie psichiatriche, diabete e obesità, morto nel proprio domicilio. L’altra vittima è una donna anch’essa di 39 anni con patologie neoplastica deceduta in ospedale.

Lombardia primato per i decessi

Il 75% dei decessi si è verificato in Lombardia, in totale 762 segue a ruota l’Emilia Romagna con 146 e il Veneto con 48 mentre il Piemonte sono 18.

Patologie pregresse

Vengono segnalati anche patologie pregresse osservate tra i pazienti deceduti. La più diffusa è l’ipertensione arteriosa, che colpisce il 76,5% dei deceduti, seguita dalla cardiopatia ischemica (37,3%), dalla fibrillazione atriale (26,5%) e dal cancro attivo negli ultimi 5 anni (19,4 per cento).

Il report dell’Istituto superiore di Sanità descrive le caratteristiche di 1016 persone decedute e positive a COVID-19 in Italia.

Di seguito la tabella aggiornata con le varie patologie %:

Cardiopatia ischemica 37.3

Fibrillazione atriale 26.5

Ictus 8.2

Ipertensione arteriosa 76.5

Diabete mellito 37.3

Demenza 4.5

BPCO 9.7

Cancro attivo negli ultimi 5 anni 19.4

Epatopatia cronica 2.6

Insufficienza renale cronica 17.5

Numero di patologie

0 patologie 1.1

1 patologie 26.1

2 patologie 25.7

3 o più patologie 47.0

Si alza l’età media per le donne decedute

Le donne decedute a causa del coronavirus hanno un età più alta rispetto agli uomini. Le donne (84.2 – uomini 80.3). La mortalità è più alta dopo i 70 anni. Gli uomini risultano più colpiti il 7,2%, mentre nelle donne è del 4,1%. La differenza nel numero di casi segnalato per sesso – dichiarano gli esperti – aumenta progressivamente in favore di soggetti di sesso maschile fino alla fascia di età 70-79. Nella fascia di età maggiore di 90 anni il numero di casi di sesso femminile supera quello dei casi di sesso maschile probabilmente per la struttura demografica della popolazione.