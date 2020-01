Le terrificanti 9 profezie di Nostradamus e la predizione della sua morte

Nostradamus e le sue profezie, nel corso di tre anni ha scritto oltre 900 quartine nelle quali ha predetto il futuro del mondo. Circa il 70% di questi presagi si sono avverati.

Le profezie di Nostradamus sono state studiate per secoli, sono veri e propri enigmi da decodificare, e molti studiosi ancora non hanno chiaro il meccanismo per una chiara spiegazione. Alcuni credono che tutte queste predizioni essendo veri enigmi devono essere studiati utilizzando elementi specifici. Molti sono i scettici convinti che le profezie non abbiano alcuna credibilità.

Chi era Nostradamus?

Nostradamus, pseudonimo di Michel de Nostredame, nacque il 14 o 21 dicembre del 1503[ a Saint-Rémy-de-Provence nel sud della Francia. Era un farmacista affascinato dall’occulto, con le sue profezie provocò l’ira della Chiesa. Considerato da molti, assieme a san Malachia, uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. Scrisse il libro Le Profezie, quartine in rima, raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties (1555)

L’uomo nel suo libro voleva scrivere mille quartine, effettivamente ne furono pubblicate circa 942. Per il timore di avere contro i fanatismi religiosi, Nostradamus codificò le quartine, utilizzando giochi di parole e vari linguaggi, come il provenzale, il greco, il latino, l’italiano, l’ebraico e l’arabo.

Le quartine, raccolte nel libro intitolato Les Propheties, scalfirono reazioni avverse dopo la loro pubblicazione.

Era un visionario o le sue predizioni erano solo leggende?

Alcuni pensarono che Nostradamus fosse un servo del diavolo, un impostore o un pazzo, mentre la gran parte delle persone tra cui i nobili, credevano che le sue quartine fossero profezie ispirate spiritualmente.

Questo piccolo uomo, dotato di una lunga e folta barba, era figlio di una coppia ebrea convertita, affascinato dall’astrologia e dalle scienze occulte. Nostradamus fu invitato a Parigi nel 1556 principalmente per distrarre la corte.

Profezie di Nostradamus avverate

Tra le profezie più famose che si sono realizzate ricordiamo: Predisse il regno di Napoleone, la Seconda Guerra Mondiale, l’ascesa di Hitler, l’assassinio di John F. Kennedy, lo sbarco sulla luna. In una delle quartine, Nostradamus parla del “cielo in fiamme”, “la nuova città”, “un enorme lampo” e “due fratelli dilaniati dal caos”.

Molti scienziati che hanno analizzato questa quartina hanno concluso che parla degli attacchi delle Torri Gemelle dell’11/11/01.

Nostradamus ha predetto la sua morte

Per alcuni ricercatori, Nostradamus avrebbe predetto anche la sua morte: “Oltre alla panca e al letto sarò trovato morto”. La sera annunciò che non sarebbe sopravvissuto, venne trovato morto l’indomani mattina. La causa di morte fu la gotta la malattia di cui soffriva tramutata in idropisia.

Il suo segretario Chavigny lo salutò prima di andare a dormire «Fino a domani, Signore?», Nostradamus gli rispose «Non mi troverai vivo all’alba». La mattina successiva Chavigny trovò il corpo di Nostradamus senza vita riverso a terra, tra il letto e una panca improvvisata.

La tomba di Nostradamus è nella Collégiale Saint-Laurent, a Salon-de-Provence, in Francia

Le profezie di Nostradamus

Inondazioni nel 2020: Le quartine di Nostradamus annunciano che alcuni stati europei dovranno affrontare imponenti inondazioni durante l’anno 2020. I paesi che subiranno i maggiori danni: Italia, Ungheria, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Conseguenze tragiche per l’aumento immigrati ed attacchi terroristici: Sia in Europa che negli Stati Uniti ci saranno forti ripercussioni con conseguenze catastrofiche per l’aumento dell’immigrazione e degli attacchi terroristici. Estremismo religioso in Medio Oriente: Secondo le profezie di Nostradamus, sarà proprio l’aumento dell’estremismo religioso in Medio Oriente e in altre parti del globo a causare disordini e conflitti, costringendo le persone ad abbandonare il proprio paese di origine e fuggire in Europa.

“Da un luogo di carestia

verrà il sollievo

L’occhio del mare, come un cane avaro

A chi darà olio e l’altro grano”. Cambiamenti climatici: Nostradamus parla di cambiamenti climatici che colpiranno il pianeta terra, e dell’intervento dei leader politici per ridurre l’emissione di inquinanti atmosferici.

Nella quartina si legge “vedremo le acque sorgere e la terra collasserà sotto di loro”. Il riscaldamento globale causerà un gran numero di guerre. Morte del Papa e terza guerra Mondiale: Due potenze innescheranno la terza Guerra Mondiale che durerà 27 anni. La Terza Guerra Mondiale inizierà dopo la morte dell’ultimo Papa (il successore di Papa Benedetto XVI) che verrà assassinato dall’anticristo. Si narra che sará eletto un nuovo Papa nel 2020.

“Il monte Aventino brucerà nella notte:

il cielo si oscurerà nelle Fiandre:

quando il monarca inseguirà suo nipote, i

membri della Chiesa causeranno scandali”. Il testo sopra citata, può riferirsi sia a Sant’Aventino, protettore delle persone che soffrono di disturbi mentali, che ad Aventino uno dei sette colli di Roma. Il 23 luglio 2019 ci sarà l’eclisse solare totale, potrebbe essere questo l’inizio dei problemi per la Chiesa cattolica. Proprio con l’assassinio del Papa il caos prenderà potere in tutto il pianeta. Terribile terremoto negli Stati Uniti: Un terremoto catastrofico definito il ”grande terremoto” colpirà la zona tra California (USA) e Vancouver Island (Canada).

Il terremoto potrebbe avere una magnitudine tra 8,7 a 9,2 gradi. “Il grande terremoto” interesserà diverse zone di Seattle, Tacoma, Portland, Eugene, Salem, e anche Olympia capitale di Washington con oltre 7.000.000 di abitanti. Gli uomini parleranno con gli animali: L’essere umano sarà capace di comunicare con gli animali, questa è la settima predizione di Nostradamus. La predizione dice “I maiali diventeranno fratelli per l’uomo”. Il suo significato potrebbe avere due chiavi di lettura, una la comunicazione tra essere umano e animale grazie a nuove tecnologie, l’altra potrebbe essere interpretata con la fine dell’uccisione degli animali. Progressi nel campo medico vita fino a 200 anni: Molti progressi saranno fatti nel campo medico, ci saranno nuove scoperte che faranno aumentare l’aspettativa di vita fino a 200 anni. Motore di ricerca e social network: La predizione dice “Dopo l’invenzione di un nuovo motore, il mondo diventerà com’era prima della creazione della Torre di Babele.”

Bitcoin e curiosità: Nostradamus ha predetto il boom del Bitcoin nel lontano XVI secolo

Nel libro Les Propheties del 1555 Nostradamus predice l’ascesa della criptovaluta ed il Boom della moneta virtuale il Bitcoin. Nostradamus aveva predetto il boom del Bitcoin: i versi di Nostradamus tracciano un’immagine di nazioni crollate e una nuova forma di denaro che emerge dalle macerie.

In una profezia Nostradamus scrisse:

“Alas, how we will see a great nation sorely troubled and the holy law in utter ruin. Christianity (governed) throughout by other laws, when a new source of gold and silver is discovered.” “Through lightning in the arch gold and silver melted, Of two captives one will eat the other: The greatest one of the city stretched out, When submerged the fleet will swim.”

“Ahimè, come vedremo una grande nazione profondamente turbata e la santa legge in completa rovina. Il cristianesimo governato da altre leggi, quando viene scoperta una nuova fonte di oro e argento.

Attraverso il fulmine nell’arco, l’oro e l’argento si sciolgono, di due prigionieri si mangia l’altro: la più grande della città si stende, quando sommersa la flotta navigherà”.

Che cosa ha scritto Nostradamus sulla moneta digitale

“Prepareranno idoli di re e principi, indovini e profeti vuoti elevati: corno, vittima di oro e azzurro, abbagliante”. Ha aggiunto: “Il grande merito dell’oro e dell’abbondanza dell’argento farà sì che l’onore sia accecato dalla lussuria; l’offesa dell’adultero diventerà nota, cosa che accadrà al suo grande disonore.

Ecco l’interessante verso di Nostradamus, dove si parla della moneta

“The copies of gold and silver inflated, which after the theft were thrown into the lake, at the discovery that all is exhausted and dissipated by the debt. All scrips and bonds will be wiped out.”

“Gli esemplari di oro e argento gonfiarono, i quali dopo il furto sono stati gettati nel lago, alla scoperta chetutto è esaurito e dissipato dal debito. Tutta la cartamoneta e le obbligazioni verranno spazzate via.”