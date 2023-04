L’Inter sfiderà il Milan in semifinale di Champions

Pareggiando con il Benfica, l’Inter si assicura il passaggio in semifinale di Champions League, dove sfiderà i cugini milanisti.

L’Inter si prepara all’Euroderby

Ci sarà almeno un’italiana nella finale di Istanbul. L’Inter torna in semifinale di Champions League dopo 13 anni. La storica partita sarà il derby della Madonnina con i cugini del Milan. Gli uomini di Inzaghi hanno difeso il vantaggio di due reti dell’andata, pareggiando il ritorno per 3-3. Gol siglati di Barella, Lautaro e Correa. A nulla valgono le reti di Aursnes, Antonio Silva e Musa. I nerazzurri eliminano la seconda formazione portoghese dalla competizione europea più blasonata, dopo il Porto agli ottavi. Ora bisogna far bene anche in campionato. Gli uomini di Inzaghi non vincono dallo scorso 5 marzo: 4 sconfitte da allora e senza segnare. Record negativo storico per il club, che però in Europa sembra avere altro ritmo.

- Advertisement -

La partita con il Benfica

Spinge il Benfica in avvio anche se è l’Inter ad avere la prima occasione con Lautaro Martinez, che dose male la forza del passaggio. Pochi minuti dopo Dzeko fa meglio su Otamendi che allarga su Lautaro e serve Barella, che entra in area e segna. I nerazzurri attaccano e Lautaro va vicino al raddoppio, annullato per un fallo. Al 37’ arriva il pareggio del Benfica, con Silva che serve un cross per Aursnes, il quale insacca di testa. Al 65’ arriva il 2-1 con Martinez, dopo una bella azione corale. Arriva poi il gol del 3-1 e sembra finita, ma il Benfica non molla. Antonio Silva prima e Musa poi pareggiano il conto, ma l’Inter è forte dei gol dell’andata e passa il turno.