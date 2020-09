Lory del Santo, confessioni scottanti sul fidanzato Marco Cucolo

Non smette di stupire e d’attirare l’attenzione Lory del Santo, showgirl dalla vita privata decisamente movimentata. L’ex showgirl oggi opinionista apprezzata in moltissimi salotti televisivi si è raccontata al settimanale Voi a cui ha rivelato alcuni aspetti del suo rapporto con il giovane fidanzato Marco Cucolo.

Appena 61 anni Lory del Santo ha una relazione con Cucolo, di 30 anni più giovane da circa 7 anni: una storia a cui pochi credevano e che invece ha una stabilità reale e con una proiezione verso il futuro. Lory ha rivelato che Marco è sempre stato molto geloso di lei e questo lo ha portato a fare alcune cose decisamente particolari: “Ricordo che all’inizio della nostra storia nascondeva nella sua cassaforte personale tutte le mie magliette semitrasparenti che trovava in casa”.

Lory del Santo ha poi confessato come ha conosciuto Marco, un modo attuale e adeguato ai tempi che corrono: sui social. Si sono sentiti per mesi poi hanno deciso di conoscersi e da quel momento è scattata l’alchimia: “Ci siamo conosciuti attraverso Facebook e, dopo due mesi di conversazione, ci siamo visti a Milano per la prima volta.“

Lory del Santo: “Desidero una bambina”

Nonostante la sua non giovane età e l’esperienza di madre che ha perso i suoi figli, esperienza che nel tempo ha segnato la sua esistenza Lory confessa d’avere ancora quel desiderio di maternità non appagato del tutto. L’opinionista ha affermato che vorrebbe tanto avere una bambina ma è cosciente che la cosa è molto difficile da realizzare: “E’ una mia esigenza. Desidero una bambina, ma credo che la cosa sia difficilmente realizzabile.“