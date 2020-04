Luca Argentero, la gaffe a Storie Italiane sorprende Eleonora Daniele

Luca Argentero protagonista della fiction di successo di Rai 1 Doc-Nelle tue mani in onda in questo particolare periodo d’emergenza sanitaria è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane il programma quotidiano di popolare interesse.

La conduttrice ha voluto fare una chiacchierata con l’attore che in collegamento dalla sua casa ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena con la compagna Cristina Marino. La giovane in dolce attesa è prossima al parto, previsto alla fine della Primavera. Luca ha rivelato che nonostante l’emergenza Coronavirus spera che tutto vada bene e che presto tutti possano riprendere a vivere in modo normale:

“Mi ritengo un privilegiato per il fatto di poter stare a casa. La sto vivendo con grande gioia. Paradossalmente è un momento bellissimo della mia vita, ma anche di ansia!”. L’attore ha poi rivelato quanta preparazione c’è stata nel interpretare il ruolo di DOC, un personaggio ispirato alla realtà che oggi ha un significato ancora più importante: “E’ stata una preparazione molto difficile! Ci siamo dovuti immergere in una realtà, quella medica, molto tecnica e precisa. Non avevamo poi idea di quanto sarebbe stato significativo il camice in questo preciso periodo storico!”.

Luca Argentero, gaffe inaspettata con Eleonora Daniele

Nel corso dell’intervista rilasciata a Storie Italiane a Eleonora Daniele Luca Argentero ha parlato molto della sua compagna in dolce attesa e la conduttrice si è mostrata comprensiva con l’attore per le sue naturali preoccupazioni, il suo stato interessante le permette infatti di comprendere cosa prova. Luca, però, si è mostrato incredulo di tanta solidarietà, non sapendo che la conduttrice fosse anche lei in dolce attesa le ha chiesto se aveva partorito da poco, ovviamente la Daniele ha mostrato il pancione e gli ha comunicato d’essere incinta anche lei lasciando l’attore a bocca aperta.

“Anche tu hai avuto un figlio da poco?” queste le parole dell’attore che a gaffe fatta ha cercato di cambiare discorso. Possibile che Luca Argentero non sapesse che Eleonora Daniele fosse in stato interessante avanzato?