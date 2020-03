Luca Argentero presto papà: “Non ho paura, so che andrà tutto bene!”

Protagonista della nuova fiction DOC- Nelle tue mani in onda da questa sera sulla Rai Luca Argentero è entusiasta d’aver interpretato questo ruolo, un medico la cui vita viene sconvolta in seguito ad un incidente e che dopo un coma si risveglia con un vuoto di memoria di 12 anni.

L’attore la cui carriera è in continua ascesa si è prestato a tanti ruoli, ma fare il medico in questo particolare momento che il personale sanitario è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus lo rende particolarmente fiero. Luca sta vivendo un momento davvero speciale alla fine della Primavera diventerà padre di una bambina, la sua compagna Cristina Marino è in dolce attesa.

In una recente intervista a Oggi Luca Argentero ha rivelato d’essere sereno anche se il momento non è particolarmente felice è certo che tutto passerà e potrà godersi l’arrivo della piccola: “La nostra bambina arriverà nella tarda primavera. Paura? No, sono ancora più entusiasta, fiducioso e speranzoso. Il nostro sentimento, e parlo anche per Cri è di gioia pura. Siamo certi che andrà tutto bene. Penso che in questo momento ciascuno stia ripensando le proprie priorità.”

Luca Argentero: “Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato padre”

Luca Argentero è pronto a fare il papà, è un cambiamento della sua vita e di Cristina che attende con entusiasmo ed è sicuro che saprà affrontarlo come dovuto. Argentero ha rivelato d’aver sempre saputo che un giorno sarebbe diventato papà, ed ora finalmente è arrivato quel momento e non potrebbe essere più felice: “Sono al ventesimo cielo! Ho sempre pensato che un giorno sarei diventato padre, ma un figlio non è una roba che ordini sul menu.”