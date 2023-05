Lugo: allagato anche il centro storico

Il maltempo ha colpito anche Lugo, nel Ravennate. Da ieri sera l’acqua ha cominciato a risalire dalla parte sud della pianura, lato via Emilia, a causa delle esondazioni del Senio e del Santerno, che scorrono il primo ad ovest e il secondo a est della città. L’acqua ha così invaso la cittadina romagnola, a una decina di chilometri in linea d’aria da Imola e Castel Bolognese.

Questa mattina, infatti, il centro storico si è “svegliato” completamente sommerso. Alcune vie hanno raggiunto un metro d’acqua; allagamenti anche alla Rocca estense nel centro cittadino. Il Comune di Lugo è intervenuto spiegando che a causa del temporale si potrebbero verificare interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua.

- Advertisement -

L’Esercito è intervenuto con mezzi adeguati al soccorso nei casi di alluvioni

“Il Comune è impegnato nel fornire il massimo supporto alla popolazione e a Lugo è arrivato l’esercito con mezzi adeguati al soccorso nei casi di alluvioni”, si legge sul sito. “Chi si può portare ai piani alti ricordi di avere con sé cibo, acqua, eventuali medicine e il cellulare con il caricabatterie. Chi vive al piano terra deve lasciare l’abitazione e, se non ha alternative, andare al Pala Sabin in via Sabin 50”, ha specificato l’amministrazione. A Lugo è già arrivato l’Esercito con mezzi adeguati al soccorso nei casi di alluvioni.