Magalli confessa: “Quella volta che a Heather Parisi diedi…”

Pronto a tornare alla guida dei Fatti Vostri affiancato da Samanta Togni, Giancarlo Magalli è poco interessato a quello che si dice su di lui, in particolare evita di fare riferimento e polemizzare sullo scontro indiretto nato con Adriana Volpe sua ex collega di lavoro.

Il conduttore ha rivelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni d’aver lavorato con tantissimi colleghi e nessuno si è mai lamentato, il suo atteggiamento al lavoro è sempre stato serie e rispettoso e poco comprende quanto si dia importanza al caso Adriana Volpe. Magalli ha poi raccontato un episodio avvenuto con Heather Parisi:

“Ho lavorato con decine e decine di colleghe, non ho mai avuto problemi. Mi si metteva davanti quando parlava. Una volta da dietro le diedi un calcetto. Un atteggiamento che poteva dar fastidio ma un capriccio da una brava così si può pure sopportare”. Magalli è sicuro della sua posizione e evidentemente non ci trova niente di male nel suo comportamento passato con l’ex ballerina e questo riporta a rivalutare i suoi discutibili modi di fare.

Giancarlo Magalli: “In un programma gli avvicendamenti sono normali”

Polemizza indirettamente con il caso Adriana Volpe Giancarlo Magalli ironizzando sul fatto che in un programma gli avvicendamenti sono normali e che probabilmente non tutti gli avvicendati condividono il suo non sempre condivisibile punto di vista: “Intanto ci sono degli avvicendamenti, che in un programma sono normali. Lo dico perché gli “avvicendati” non lo ritengono così“. Magalli ha poi rivelato quali saranno le novità dei Fatti Vostri che si conferma programma di punta della Rai dopo 30 anni di messa in onda.