Manchester United: offerte dal Qatar per il club

Lo Stato del Qatar, già proprietario del Paris Saint-Germain, sarebbe vicino all’acquisizione del Manchester United.

Manchester United: andrà al Qatar?

Fonti qatarine riportano la clamorosa indiscrezione, confermata poi da fonti vicine al governo di Doha. Lo Stato del Qatar, già proprietario del PSG, avrebbe presentato offerta per l’acquisizione del Manchester United. La notizia è arrivata al canale statunitense Cnbc, ma è il quotidiano qatarino Al-Watan ad aver anticipato l’imminente annuncio. Pare che lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani, figlio dell’ex primo ministro del Paese, abbia sorpassato tutti gli acquirenti concorrenti nella gara per l’acquisto dei Red Devils. Il club inglese fa gola a tanti perché è il più seguito al mondo per numero di tifosi e di simpatizzanti. Intanto, alla notizia dell’imminente acquisto, il titolo in borsa è schizzato alle stelle.

Il titolo in borsa alle stelle

Le azioni del club inglese hanno spiccato il volo toccando quota +30% nel pre-market. La famiglia Glazer, proprietaria americana del club, aveva annunciato la vendita alla fine dello scorso anno. Lo sceicco del Qatar, il 7 giugno scorso, avrebbe presentato una quinta e ultima offerta migliorativa di circa 6,3 miliardi di dollari per il controllo totale dei Red Devils.