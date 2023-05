Manila Nazzaro svelata l’identità del suo nuovo amore: è un’ex volto di Ballando

Dopo 5 anni la storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si è conclusa. I due che erano ad un passo da diventare genitori e a convolare a nozze hanno scelto di dirsi addio e a quanto pare non sono riusciti, per il momento, a salvare almeno le cose belle del loro rapporto.

Recentemente l’ex calciatore ha rivelato in una diretta Instagram che subito dopo la rottura Manila ha cominciato ad uscire con un altra persona e nulla esclude che fosse presente nella sua vita ancora prima dell’addio. Una rivelazione inaspettata che ha travolto l’ex Miss Italia. Oggi quell’uomo sembra avere un nome, a quanto pare è un’ex volto di Ballando con le stelle molto noto al pubblico. A rivelare l’identità del presunto nuovo compagno di Manila Today che ha ricevuto una serie di segnalazioni.

L’ex gieffina sarebbe stata avvistata in alcuni eventi mondani romani e alla festa di compleanno di Valeria Marini con Stefano Oradei, ex ballerino e coach di Ballando con le stelle. I due sono stati avvistati in atteggiamenti confidenziali e sono apparsi molto intimi. Manila, attualmente alla conduzione di un format radiofonico, non ha commentato per ora la notizia ne tanto meno ha voluto alimentare le polemiche legare alle dichiarazione dell’ex compagno, ma è evidente che qualcosa di vero c’è.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei amicizia speciale

Stefano Oradei è stato coach di Ballando con le stelle per alcuni anni. Ha alle spalle una carriera artistica e eclettica. Legato a Vera Kinnunen per 11 anni i due si sono lasciati dopo che la ballerina ha avuto un flirt con Dani Osvaldo. Il calciatore ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2019, e Vera è stata scelta come sua coach.

Fra loro è scattato immediatamente la chimica e Stefano ha avuto sin dall’inizio dei sospetti. Oggi Oradei è ufficialmente single, ma a quanto pare l’amicizia con Manila risulta essere molto speciale.