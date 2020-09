Marica Pellegrinelli: “Continuo ad amare Eros Ramazzotti, ma…”

La fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e i continui flirt attribuitele nell’ultimo anno non hanno cambiato Marica Pellegrinelli. La modella in questi giorni si è concessa ad un’interessante intervista al Corriere della sera dove ha parlato per la prima volta della sua vita privata.

Marica ha spiegato d’amare ancora molto il cantante romano, padre dei suoi due figli, ma è un affetto diverso che nel tempo è cambiato. La Pellegrinelli ha confermato di condividere con Eros, nonostante il distacco e la separazione, le case e ovviamente la gestione affettuosa e civile dei figli: “Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene. Se la passione non ti porta a essere felice e a realizzarti forse è meglio cercarla in un’altra forma”.

La modella ha poi aggiunto che con il cantante ha mantenuto un rapporto leale e di rispetto e questo per lei è molto importante: “Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci”. La Pellegrinelli ha poi ammesso di non leggere tutto ciò che scrivono su di lei: ogni giorno un fidanzato diverso, lei che conferma d’essere solo interessata al benessere dei figli.

Marica Pellegrinelli: “Per anni ho vissuto la vita del mio ex marito”

Marica Pellegrinelli riconosce che negli ultimi anni ha vissuto in funzione dell’ex marito, artista internazionale dalla quotidianità decisamente ingombrante. La modella ricorda quel periodo con nostalgia, ha conosciuto tante persone e Eros Ramazzotti ha sempre avuto un’agenda molto piena che lei sapeva gestire ma evidentemente non l’appagava abbastanza: “Negli ultimi 10 anni ho vissuto la vita del mio ex marito, perché era talmente importante… da lui dipendono tante famiglie, è come una fabbrica. Io collaboravo (non stipendiata), sapevo cosa avrei fatto il lunedì di 18 mesi dopo.”